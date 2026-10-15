Nouvelle soirée difficile pour Thibaut Courtois malgré la remontée du Real : "Des erreurs à vraiment éviter"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Nouvelle soirée difficile pour Thibaut Courtois malgré la remontée du Real : "Des erreurs à vraiment éviter"

Thibaut Courtois est loin d'avoir vécu une soirée facile, mais le portier belge avait naturellement le sourire après la victoire décrochée dans les derniers instants par le Real Madrid sur la pelouse de l'AS Roma. Tout n'est cependant pas rose chez les Merengues, et les trois buts encaissés en témoignent.

On y est presque habitués, mais le Real Madrid a signé une nouvelle remontée incroyable en Ligue des Champions ce mercredi soir, en inscrivant trois buts dans les cinq dernières minutes du temps réglementaire pour venir à bout de l'AS Roma (3-1).

Thibaut Courtois encore très sollicité

Sollicité de toutes parts à cause d'une défense franchement pas rassurante, Thibaut Courtois n'a pas vécu la plus tranquille des soirées au Stadio Olimpico de Rome. Mais il avait évidemment le sourire au moment de s'exprimer au coup de sifflet final.

"Je savais que nous pouvions encore revenir, car abandonner ne fait pas partie de notre nature. La Roma a bien joué et nous étions en difficulté, mais toute l'équipe a continué à y croire. Des joueurs au staff technique", s'est réjoui le portier belge.

"Quand nous avons inscrit le 3-2, nous savions que nous avions encore dix minutes à jouer et le temps additionnel. Nous avions suffisamment de temps et d'occasions pour égaliser. Et dès que le score est passé à 3-3, nous avons tout donné pour gagner en sachant que c'était possible", a expliqué Thibaut Courtois.

Le Real se savait capable de le faire

Le soulagement était donc immense pour Courtois et les siens. "Pendant le match, j'ai vraiment rêvé de ce 3-4. Au moment de l'égalisation, je me disais que ce serait déjà bien de repartir d'ici avec un point compte tenu des circonstances. Mais gagner ici, c'est fantastique."

Mais Thibaut Courtois sait que tout n'est pas rose et que le Real Madrid ne peut pas uniquement retenir ces quatre buts inscrits. Les trois concédés et la prestation de la première période de manière générale ne sont pas admissibles pour un club de cette envergure.

"Sur les deux premiers buts encaissés, nous perdons le ballon beaucoup trop facilement, ce qui a permis à la Roma de se projeter rapidement. Ce sont des erreurs que nous devons vraiment éviter. De plus, nous n'avons pas eu de réussite avec quelques tirs déviés."

Un penalty avant le 3-1 de Donyell Malen ?

Notre compatriote s'est également interrogé sur la phase précédant le troisième but. Selon lui, le Real Madrid aurait peut-être pu recevoir un penalty quelques secondes avant que Donyell Malen ne le fasse se retourner une troisième fois. Il a toutefois reconnu que les Italiens avaient bien exploité leurs occasions.

Enfin, Thibaut Courtois a précisé que les changements effectués par José Mourinho avaient transformé la physionomie de la rencontre. Avec les montées d'Endrick, Güler, puis Bernardo Silva, Carreras et Espi, la Maison Blanche s'est créé davantage d'occasions, avait davantage d'emprise sur le jeu et a mis la Roma sous une pression toujours plus intense.

Cette victoire permet au Real Madrid de commencer sa campagne de Ligue des Champions avec un 6/6 après son succès initial face à un autre grand club italien : l'Inter Milan. "Nous avons parfaitement lancé notre campagne européenne", a souri Thibaut Courtois.

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