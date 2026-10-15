Surprenant : Nicolò Tresoldi touchera lui-même plusieurs millions lors de son prochain transfert

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Surprenant : Nicolò Tresoldi touchera lui-même plusieurs millions lors de son prochain transfert
Photo: © photonews
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Auteur d'un triplé sur la pelouse de l'Inter Milan en Ligue des Champions, Nicolò Tresoldi s'enrichira aussi personnellement lorsqu'il quittera le Club de Bruges pour rejoindre un plus grand club européen. Une clause assez rare figure dans le contrat de l'international espoir allemand, né en Italie.

Arrivé au Club de Bruges en provenance de Hanovre à l'été 2025 contre 7,5 millions d'euros, Nicolò Tresoldi deviendra l'un des prochains gros transferts sortants des Blauw & Zwart.

On ne sait pas encore où signera l'attaquant de 22 ans, ni pour combien, mais ses performances, tant sur la scène nationale qu'européenne, et son triplé inscrit sur la pelouse de l'Inter Milan ne font évidemment que faire grimper sa valeur marchande, aujourd'hui estimée à 35 millions d'euros par le site de référence Transfermarkt.

International espoir allemand, Tresoldi peut également choisir l'Italie ou l'Argentine comme sélection nationale. Une fois qu'il aura fait ses débuts avec l'une de ces sélections seniors, sa valeur marchande pourrait encore augmenter de quelques millions.

Nicolò Tresoldi touchera plusieurs millions sur son propre transfert

Et cela représente évidemment une bonne opération pour le Club de Bruges... mais aussi pour Nicolò Tresoldi lui-même ! En effet, nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad assurent que l'avant-centre touchera lui-même une partie du montant de son futur transfert.

Et pas des moindres : toujours selon la même source, 12 % de la plus-value réalisée lors de son futur transfert reviendront dans les poches du natif de Cagliari. Si Nicolò Tresoldi venait, par exemple, à quitter la Venise du Nord pour un peu moins de 40 millions d'euros, l'homme aux neuf buts en onze matchs cette saison percevrait alors 12 % d'une plus-value de près de 30 millions d'euros, soit 3,6 millions d'euros au total.

Lire aussi… Le Club de Bruges vendra peut-être bientôt un joueur pour 50 millions d'euros

Un procédé qui ne serait pas totalement nouveau à Jan Breydel, puisqu'il s'agirait également de celui qui aurait permis de faire venir Ardon Jashari, puis de le revendre. Tresoldi comme le Club de Bruges ont donc tout intérêt à collaborer pour que son départ se réalise au bon moment et dans les meilleures conditions.

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