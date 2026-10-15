Le Beerschot annonce une mauvaise nouvelle avant d'affronter Anderlecht

Le Beerschot ne pourra pas accueillir de supporters supplémentaires au Stade olympique ce dimanche (18h00), à l'occasion de son match de Coupe face à Anderlecht. Malgré plusieurs tentatives, les Mannekes ne sont pas parvenus à obtenir l'autorisation de rouvrir la tribune 4. Le club anversois a confirmé la mauvaise nouvelle.

Le Beerschot ne pourra pas compter sur sa tribune 4 pour la réception d'Anderlecht. Lors de deux récents matchs tests, le club anversois ne disposait pas de suffisamment de stewards pour assurer toutes les tâches de sécurité obligatoires. La police avait donc émis un avis défavorable à la réouverture de la tribune.

Le Beerschot a désormais confirmé sur son site officiel que la tribune resterait fermée pour cette rencontre. "Depuis août 2025, la tribune 4 fait l'objet d'une mesure administrative, principalement en raison d'un manque structurel de stewards au sein du club. Depuis lors, le club doit demander une autorisation pour chaque rencontre afin de pouvoir rouvrir cette tribune."

Le Beerschot avait demandé une dérogation pour affronter Anderlecht

Le club anversois espérait pourtant pouvoir accueillir ses supporters dans cette tribune pour le choc face aux Mauves. "Immédiatement après le tirage au sort face au RSC Anderlecht, le club a de nouveau introduit une demande auprès de la Ville et des services de sécurité afin de pouvoir ouvrir la tribune 4 pour cette rencontre", explique le Beerschot.

Mais cette demande n'a pas abouti : "Malgré les investissements supplémentaires importants réalisés par le club dans la sécurité privée lors des précédents matchs tests, un avis défavorable a été rendu pour la rencontre de dimanche, notamment sur la base des évaluations des matchs précédents et du niveau de risque de la rencontre face au RSC Anderlecht. La tribune 4 restera donc fermée pour le moment."

Le Beerschot lance un appel à ses supporters

Le Beerschot espère désormais trouver une solution à plus long terme pour permettre la réouverture de la tribune : "Nous souhaitons profiter de cette occasion pour reprendre un dialogue constructif avec la Ville et les services de sécurité, afin de parvenir à une réouverture durable de la tribune 4. Nous voulons également aborder plus largement la problématique du statut des stewards de football auprès des acteurs concernés."





Le club lance également un appel à ses supporters pour renforcer ses effectifs : "Nous lançons à nouveau un appel à nos supporters : devenez steward au Beerschot. Disposer d'un groupe permanent plus important de stewards au sein du club est essentiel pour permettre la réouverture durable de la tribune 4 à l'avenir."