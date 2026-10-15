"Nous n'aurons jamais de réponse" : Toby Alderweireld a un avis très clair sur l'affaire Manchester City

Toby Alderweireld, ancien joueur de Tottenham entre 2015 et 2021, s'est exprimé à propos de l'affaire Manchester City, reconnu coupable de 114 des 115 accusations d'infractions aux règles financières de la Premier League entre 2009 et 2018. L'ancien Diable Rouge, qui a affronté les Citizens à de nombreuses reprises durant son passage chez les Spurs, s'interroge sur ce dossier.

Toby Alderweireld connaît parfaitement la Premier League. L'ancien défenseur belge a disputé un total de 200 matchs dans le championnat anglais. L'affaire Manchester City ne le laisse ainsi pas indifférent, comme il l'a confié au micro de VTM.

"Nous n'aurons jamais de réponse à la question : et si ?"

"C'est un sentiment vraiment étrange. Nous n'aurons jamais de réponse à la question : 'Et si ?' Et s'ils n'avaient pas eu une aussi bonne équipe ? Et s'ils n'avaient pas pu recruter tel ou tel joueur ?", a-t-il déclaré.

Il prend ensuite l'exemple de Tottenham, qui a fait face à des contraintes financières lorsqu'il y évoluait : "Lorsque Tottenham a passé tout un été sans effectuer le moindre transfert, notre président de l'époque, Daniel Levy, a essuyé énormément de critiques. Mais le club souhaitait également construire un nouveau stade et devait vraiment réfléchir à ce qu'il pouvait ou non se permettre. Nous devions respecter les règles, sinon nous risquions d'avoir des problèmes."

Cette affaire ne ravit pas du tout l'ancien joueur des Spurs : "Oui, ça me dérange."

Manchester City risque de lourdes sanctions : retrait de points, perte de titres ou même la relégation

Manchester City risque plusieurs sanctions. Le club pourrait notamment écoper d'un retrait de points, se voir retirer des trophées ou même être relégué. Reste à savoir si une lourde sanction sera réellement appliquée.





De son côté, Manchester City nie complètement les accusations et conteste la décision. Cette affaire pourrait avoir de lourdes conséquences sur l'avenir du club anglais et sur le championnat. C'est évidemment un dossier qu'il faudra suivre de près dans les prochaines semaines.