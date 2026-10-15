Anderlecht tient une pépite impatiente, mais la porte de l'équipe première lui reste fermée

Anderlecht a recruté Enzo Sternal début 2025 avec de grandes attentes. Le milieu offensif français était considéré à l'OM comme l'un des grands talents du club et avait même déjà fait ses débuts en Ligue 1 à 17 ans. Une grave blessure aux ligaments croisés a toutefois freiné son développement. Alors qu'il semble désormais retrouver son meilleur niveau, une autre question se pose : quand recevra-t-il sa chance en équipe première à Anderlecht ?

Enzo Sternal a désormais 19 ans et est encore sous contrat jusqu'en 2029. Pourtant, il évolue toujours avec les RSCA Futures et ne s'entraîne pas avec l'équipe première. Une situation d'autant plus frustrante que les espoirs vivent une saison particulièrement compliquée. Avec à peine un point après sept rencontres, ils occupent la dernière place de Challenger Pro League. Sternal est l'une des rares éclaircies.

Un grand talent qui avait déjà goûté au plus haut niveau à Marseille

Quand Anderlecht a recruté Sternal en janvier 2025, le jeune joueur avait déjà connu un parcours remarquable. Formé à l'AS Nancy, il a ensuite rejoint Marseille, où il a inscrit pas moins de 19 buts en 40 matches avec les U19. Il s'est également illustré dans la prestigieuse Coupe Gambardella, avec quatre buts et une passe décisive.

Ses prestations lui ont permis de faire ses débuts avec l'équipe première de Marseille en août 2024. Anderlecht voyait en lui un meneur de jeu créatif, capable d'évoluer aussi bien dans l'axe de l'entrejeu que sur le flanc gauche. Lors de sa présentation, le responsable de l'académie Tim Borguet l'avait décrit comme un joueur techniquement fort, alliant créativité et efficacité.

Sternal avait également commencé son aventure bruxelloise de manière prometteuse. Lors de ses six premiers matches avec les Futures, il avait inscrit deux buts et apporté, selon le club, de la sérénité et de la créativité au jeu. En mars 2025, le sort s'est acharné : à la suite d'un mouvement malheureux à l'entraînement, Sternal a subi une grave blessure au genou. Quelques mois plus tard, Anderlecht a malgré tout prolongé son contrat jusqu'en 2029, un signal clair que le club continuait de croire en son potentiel.

Face à Crystal Palace, Sternal montre à nouveau ce qu'il a dans le ventre

Sa rééducation lui a coûté un temps de développement précieux, mais l'optimisme est revenu cet été. Sternal s'était déjà fait remarquer durant la préparation, avant de recevoir un nouveau coup de boost cette semaine. Face aux U21 de Crystal Palace, il a joué un rôle majeur dans la victoire 1-4 des RSCA Futures en Premier League International Cup. Il a inscrit deux buts et délivré une passe décisive.





“Ça fait du bien”, a-t-il confié après la rencontre. Il n'était pas seulement satisfait de sa prestation personnelle, mais également du niveau collectif. “Il y avait beaucoup d'ingrédients dans notre jeu : l'intensité, notre manière de jouer au football. Nous avons joué comme nous le voulons. Cela fait vraiment du bien. Nous avons marqué de beaux buts.”

Le Français a également souligné l'importance de cette victoire pour une équipe qui peine à prendre des points en championnat. “Nous avons défendu ensemble. Nous avons tous fait notre travail. Ça fait du bien.”

Combien de temps sera-t-il encore patient ?

Cette prestation confirme que Sternal franchit à nouveau des étapes. Mais elle met également en lumière sa situation à Anderlecht. Les Futures ont bien besoin de son talent, mais la perspective initiale était qu'il progresse à terme vers l'équipe première. Même au début de cette saison, il était cité parmi les joueurs appelés à se rapprocher du noyau A.

Un contrat jusqu'en 2029 donne du temps à Anderlecht, mais pas un temps illimité. Sternal devra d'abord prouver qu'il peut à nouveau être performant avec régularité après sa blessure. Dans le même temps, il deviendra important pour le club d'indiquer clairement quel parcours il envisage pour lui. Un joueur qui a déjà débuté en Ligue 1 ne voudra pas rester pendant des années chez les espoirs.

Sa prestation contre Crystal Palace rappelle en tout cas le talent avec lequel il est arrivé à Bruxelles. La prochaine étape est désormais au moins aussi importante : Sternal aura-t-il aussi une perspective en équipe première à Anderlecht ?