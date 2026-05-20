Un joueur de Manchester City vers un transfert au Bayern de Vincent Kompany cet été ?

Joško Gvardiol semble progressivement se diriger vers un départ de Manchester City. Selon Sport1, généralement bien informé, le défenseur croate serait ouvert à un transfert au Bayern Munich, un club qui le suit depuis longtemps.

Le club allemand avait déjà tenté de recruter Joško Gvardiol par le passé lorsqu’il évoluait encore au RB Leipzig. Finalement, le défenseur avait choisi en 2023 un transfert de plusieurs millions vers Manchester City, où il est immédiatement devenu un titulaire indiscutable sous les ordres de Pep Guardiola.

Gvardiol, une option coûteuse

Pourtant, le Bayern suivrait de nouveau la situation de très près. Joško Gvardiol serait lui-même séduit par un transfert à l’Allianz Arena et verrait d’un bon œil un retour en Bundesliga. La présence de Vincent Kompany aurait également son importance dans ce dossier.

Un transfert semble toutefois loin d’être simple. Manchester City avait déboursé environ 90 millions d’euros pour le Croate à l’époque et son contrat court encore jusqu’en 2028. De plus, il reste l’un des joueurs les plus importants de City, où il impressionne aussi bien dans l’axe de la défense qu’au poste d’arrière gauche.

Au Bayern aussi, les priorités se situent actuellement ailleurs. Avec Dayot Upamecano et Jonathan Tah, le champion d’Allemagne possède déjà de solides options en défense centrale. Josip Stanišić et Hiroki Ito peuvent également évoluer à ce poste.

Le Bayern a d’autres priorités

Le Bayern vise surtout des renforts à d’autres positions cet été. Anthony Gordon, de Newcastle United, reste notamment une cible importante pour l’attaque. Le nom de Charles De Ketelaere revient également de plus en plus souvent à Munich, tandis que la révélation de Feyenoord, Givairo Read, est citée comme possible renfort au poste d’arrière droit.





Tout cela montre clairement que le Bayern devra faire des choix sur le marché des transferts. Un dossier Gvardiol représenterait un investissement financier particulièrement lourd, même pour une puissance européenne comme le Bayern Munich. L’intérêt semble toutefois suffisamment sérieux pour être suivi attentivement dans les prochaines semaines.