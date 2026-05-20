Seulement un "léger coup", et pourtant Roméo Lavia est à nouveau absent du groupe de Chelsea

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Seulement un "léger coup", et pourtant Roméo Lavia est à nouveau absent du groupe de Chelsea
Photo: © photonews

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Roméo Lavia était à nouveau absent du groupe de Chelsea, qui affrontait Tottenham (victoire 2-1) pour le compte de la 37e journée de Premier League ce mardi.

L'entraîneur intérimaire de Chelsea, Calum McFarlane, avait rassuré concernant le joueur belge après son absence dans l'effectif des Blues pour la finale de la FA Cup. "Roméo a reçu un léger coup avant le match. Rien de grave. Mais avec Roméo, je ne voulais pas prendre ce risque", avait déclaré l'entraîneur selon Football London.

Un nombre assez faible de matchs disputés cette saison

Roméo Lavia n'a disputé que 20 rencontres toutes compétitions confondues avec Chelsea cette saison. Le joueur belge connaît une saison où il n'est une nouvelle fois malheureusement pas épargné par les blessures. Pourtant, récemment, les choses allaient mieux.

Le milieu défensif belge avait démarré trois des quatre dernières rencontres de Chelsea. Beaucoup y voient un signe positif pour la suite. Mais finalement, il est à nouveau absent.

Roméo Lavia avait fait son retour à la compétition début mars après une longue période de blessure. Avant le 1er mars, dans le derby de Londres contre Arsenal (défaite 2-1), il n'avait plus joué en match officiel depuis le 5 novembre 2025 en Ligue des champions face à Qarabag (partage 2-2).

Roméo Lavia ne perd pas confiance en Chelsea

Roméo Lavia s'est récemment montré optimiste dans la presse anglaise (The Standard). Il pense que Chelsea est prêt à renverser la situation : "Quand on est à l’intérieur du club, on ne ressent jamais de perte de confiance. Personnellement, je crois à 100 % que nous allons renverser la situation et retrouver le Chelsea que tout le monde connaît."

Actuel 8e de Premier League, Chelsea a encore une rencontre importante à disputer en Premier League. Le club londonien se déplacera à Sunderland dimanche. Le coup d'envoi sera donné à 17h00. Roméo Lavia sera-t-il cette fois sur la feuille de match ? Réponse dans les prochains jours.

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