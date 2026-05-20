Un cadre de Saint-Trond sur le départ ? Il a peut-être déjà disputé son dernier match

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Nous avons peut-être déjà assisté, le week-end dernier, à la fin prématurée de l'aventure de Ryotaro Ito à Saint-Trond. Le joueur s'est rapidement blessé face à La Gantoise, et cela pourrait déjà être sa dernière apparition sous le maillot trudonnaire.

Saint-Trond avait bien entamé la rencontre et faisait circuler le ballon avec fluidité. Mais après seulement dix minutes, les Canaris ont subi un gros coup dur. Ryotaro Ito est resté au sol après une action malheureuse et a dû être remplacé. La sortie du Japonais créatif a complètement cassé le jeu trudonnaire.

Sans ses infiltrations et sa vision du jeu, il est devenu beaucoup plus compliqué pour Saint-Trond de créer du danger entre les lignes dans une rencontre qui s’est finalement terminée sur un partage 1-1 face à La Gantoise. Et qu’en est-il de Ryotaro Ito lui-même ?

"Il a une demi-balle de tennis au-dessus de la cheville. Nous devons attendre quelques jours avant de pouvoir faire un scanner. Il y a encore trop de liquide pour le moment. Ce genre de blessure peut finalement être bénin… ou beaucoup plus sérieux", a expliqué Wouter Vrancken, selon Het Laatste Nieuws.

La saison est-elle donc terminée pour lui ? Les matches de jeudi et dimanche semblent, selon toute vraisemblance, arriver trop tôt. Une fin de saison frustrante… et peut-être même une fin d’aventure avec Saint-Trond.

Un départ à l’étranger se profile-t-il pour Ryotaro Ito ?

On sait depuis plusieurs semaines que le Japonais aimerait quitter Saint-Trond pour franchir un cap dans sa carrière. En fin de contrat, il n’est pour l’instant pas question d’une prolongation, ce qui pourrait permettre à Ito de quitter les Canaris librement.

Hambourg, en Allemagne, suivait déjà le dossier de près, mais le Borussia Mönchengladbach s’est désormais également manifesté selon le Nieuwsblad. Le club allemand dispose d’une plus grande puissance financière et évolue en Bundesliga, ce qui renforce encore son attractivité.

Des clubs italiens suivraient également le métronome japonais. Pour Saint-Trond, perdre Ito représenterait un énorme coup dur.

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