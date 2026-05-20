Clap de fin à domicile : les cinq matchs au Mambourg qui ont fait la saison de Charleroi

Charleroi a disputé hier soir son dernier match au Mambourg de la saison. Retour sur les rencontres les plus marquantes de ces derniers mois, pour le meilleur et pour le pire.

Charleroi - Hammarby

Le retour de la Coupe d'Europe cinq ans après. Les Zèbres n'avaient pas eu de chance au tirage en se coltinant Hammarby, un club suédois aux moyens bien différents. Et pourtant, le Sporting avait plus que résisté. Après le 0-0 ramené dans l'adversité du match aller, les hommes de Rik De Mil avaient répondu à l'ouverture du score suédoise avec l'égalisation de Nikola Stulic, quelques jours avant le départ du Serbe pour Lecce.

Après 29 minutes de prolongations, on semblait se diriger tout droit vers les tirs au but. Mais Charleroi a craqué au pire moment, disant adieu à la séance fatidique et à l'Europe dans le moneytime.

Charleroi - Zulte Waregem

Une rencontre qui illustre bien l'instabilité et la nervosité du début de saison. Charleroi restait sur trois victoires de rang et a commencé le match en baladant Zulte Waregem, qui avait commencé la saison dans le top 6. Mené dès le quart d'heure et torpillé par les attaques de son hôte, le Essevee s'en est sorti grâce à l'exclusion, très contestée, d'Aiham Ousou.

Une carte rouge qui a complètement inversé la physionomie de la rencontre. Sans son capitaine, Charleroi a concédé l'égalisation à l'heure de jeu et a même encaissé le 1-2 dans le temps additionnel. Après trois victoires de rang, le match a lancé une série de quatre défaites de suite.

Charleroi - Club de Bruges

Sans doute le match le plus symptomatique de l'état de grâce dans lequel se trouvait l'équipe lors des débuts d'Hans Cornelis comme T1. Le genre de soirée où rien ne peut vous arriver : un doublé de Parfait Guiagon, l'annonce en grande pompe de sa prolongation dans les travées du Mambourg dans la foulée, un retour en demi-finale de la Coupe de Belgique, la promesse du match de tous les possibles contre l'Union. Le temps où Charleroi a réappris à rêver.



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Charleroi - Standard

Hans Cornelis aura également remporté le seul choc wallon qu'il aura eu en charge comme T1. Et de quelle manière ! Sans Etienne Camara et Yassine Titraoui, les Zèbres ont marché sur le Standard dans tous les compartiments du jeu, s'offrant une victoire plus que méritée.

Charleroi - Cercle

Le début de la fin. Si Cornelis avait imaginé toutes les conséquences qui découleraient de sa tournante face au Cercle, sans doute aurait-il laissé moins de titulaires au repos. Déstabilisée par cette rotation peu habituelle, l'équipe a fait preuve d'une vulnérabilité assez inattendue, cassant ainsi la bonne dynamique. Le premier des dix matchs sans victoire qui seront, mis bout à bout, fatals à Cornelis.

