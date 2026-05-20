Ivan Leko a un message clair pour ses joueurs : "Quand vous pensez être plus intelligent que les autres..."

Le Club de Bruges n'est plus qu'à une victoire d'un historique vingtième titre de champion. À Bruges, la tension monte jour après jour, même si le coach Ivan Leko tente surtout de garder son groupe les pieds sur terre avant le duel crucial contre Malines.

Les Blauw en Zwart sont en grande forme depuis plusieurs semaines et semblent totalement prêts à aller chercher définitivement le titre. Pourtant, Ivan Leko ne veut absolument pas entendre parler d’euphorie excessive. "Je demande à tout le monde ici de rester normal", a-t-il déclaré clairement en conférence de presse. "Nous devons encore gagner un match. Ce sera une rencontre difficile contre une bonne équipe et personne ne peut garantir que nous allons gagner là-bas aussi facilement."

Ivan Leko demande à tout le monde de garder son calme

Le coach croate sait très bien à quel point l’excès de confiance peut être dangereux à ce stade de la saison. Depuis la victoire contre l'Union Saint-Gilloise, le titre semble pourtant presque à portée de main pour le Club de Bruges.

"La chose la plus difficile maintenant, c’est de rester calme", a reconnu Ivan Leko. "Nous avons totalement le momentum avec nous, mais c’est précisément dans ces moments-là qu’il faut rester humble. Quand vous commencez à penser que vous êtes plus intelligent que les autres, cela devient dangereux."

Pour Ivan Leko, la situation lui rappelle également son premier titre avec le Club de Bruges en 2018. À l’époque, les Blauw en Zwart avaient été sacrés champions sur la pelouse du Standard de Liège. "Le sentiment est similaire", a-t-il raconté. "À ce moment-là, un partage nous suffisait, maintenant nous devons gagner. Mais la pression et la tension sont les mêmes."

Un privilège d’être dans cette situation

L’entraîneur a souligné que le Club s’était toujours préparé de la même manière ces derniers mois. Pas de grands discours ni de motivation supplémentaire, mais surtout une concentration totale sur la victoire.





"Parfois, quand je ferme les yeux, je me dis : c’est fantastique. Mais quand je les rouvre, je réalise immédiatement que nous n’avons encore rien gagné. C’est la réalité."

"C’est la finale de la finale”, a pointé le Croate. "C’est un privilège d’être dans cette situation. Bien sûr, cela apporte du stress et de la pression, mais cela fait partie du sport de haut niveau. Si vous voulez créer de beaux souvenirs, vous devez être capable de gérer cela."