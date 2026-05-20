La RDC se rendra bien aux États-Unis pour disputer le Mondial malgré l'épidémie d'Ebola

La République démocratique du Congo pourra bien disputer la Coupe du monde 2026 malgré l'épidémie d'Ebola et le renforcement des contrôles sanitaires mis en place par les États-Unis.

Les États-Unis ont renforcé leurs restrictions sanitaires à leurs frontières à cause de l'épidémie d'Ebola en Afrique centrale. La sélection congolaise ne sera cependant pas impactée, comme l'a déclaré anonymement un responsable du département d'État américain. "Nous nous attendons à ce que l’équipe de RDC puisse participer à la Coupe du monde", a-t-il déclaré.

Ce lundi, les autorités américaines avaient interdit l'entrée sur le territoire aux personnes étrangères ayant séjourné en République démocratique du Congo, au Soudan du Sud et en Ouganda lors des 21 derniers jours. L'objectif est clair : limiter les risques d'une propagation du virus Ebola aux États-Unis.

Mais alors, qu'est-ce qu'est réellement le virus Ebola ? Le virus Ebola est une maladie virale grave qui se transmet par contact avec des liquides corporels infectés. Il provoque notamment de la fièvre, une grande fatigue et peut entraîner des complications sévères.

Même en cas de passage en République démocratique du Congo, les joueurs bénéficieront d'une exemption. Ils devront cependant bien respecter un protocole sanitaire strict, avec des tests et un isolement.

Et pour les supporters de la RDC ?

En ce qui concerne les supporters, ils ne sont pas soumis à cette dérogation. La République démocratique du Congo démarrera la Coupe du monde 2026 avec un match contre le Portugal le 17 juin à 19h00. Les Congolais affronteront ensuite la Colombie le 24 juin à 4h00 du matin et enfin l'Ouzbékistan le 28 juin à 1h30.





Avant de débuter la compétition, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada, le pays affrontera le Danemark en match amical le 3 juin prochain à 21h00. Cette rencontre se disputera d'ailleurs en Belgique. En effet, c'est le stade de Sclessin, à Liège, qui accueillera cette rencontre. Le Standard a récemment publié un communiqué confirmant la tenue de cette rencontre.