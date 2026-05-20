OFFICIEL : La Gantoise offre un contrat professionnel à un pur talent du centre de formation né en 2011

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : La Gantoise offre un contrat professionnel à un pur talent du centre de formation né en 2011
Photo: KAA Gent
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Finn De Spiegeleer, jeune joueur de 15 ans né en 2011, a signé son premier contrat professionnel avec La Gantoise. Le club a publié un communiqué ce mardi pour annoncer la nouvelle.

Finn De Spiegeleer évolue à La Gantoise depuis les U7. Pur talent du centre de formation, il a désormais fait ses preuves et a pu décrocher son premier contrat professionnel. "Finn est un Buffalo dans l’âme. Depuis huit ans, depuis les U7, il fait partie des talents de notre centre de formation. Du haut de son 1m80, Finn est déjà, à 15 ans, un défenseur central qui impressionne", écrit La Gantoise.

Il a eu un rôle important dans son équipe cette saison, comme l'expliquent les Buffalos : "Cette saison, il était capitaine et leader chez les U15 et a déjà disputé quelques matchs avec l’équipe U16."

Finn De Spiegeleer a signé un contrat jusqu'en 2029

Le jeune talent vient tout juste de souffler ses 15 bougies. Pour fêter cela, il a signé un contrat jusqu'en 2029, précise La Gantoise. "Félicitations bien méritées et beaucoup de succès, Finn !", conclut le club dans un communiqué publié sur son site web.

Un leader capable de franchir les étapes rapidement avec La Gantoise ?

Finn De Spiegeleer fait partie des joueurs les plus suivis dans le centre de formation de La Gantoise. Il impressionne autant par son physique que par sa maturité à son jeune âge. Son rôle de capitaine chez les U15 lui permet aussi de devenir un vrai leader. Le club gantois semble voir en lui un joueur capable de franchir rapidement les étapes.


Parviendra-t-il prochainement à gravir rapidement les échelons jusqu'à l'équipe A de La Gantoise ? Seul l'avenir nous le dira. Avec ce contrat jusqu'en 2029, son club traduit en tout cas une volonté de le faire évoluer au sein du club dans les prochaines années. La progression de Finn De Spiegeleer sera évidemment énormément scrutée du côté de La Gantoise.

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