Anderlecht-Standard en barrages pour l'Europe ? Le scénario se précise... et le Lotto Park serait sous tension

Florent Malice
Florent Malice, suiveur du RSC Anderlecht
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Anderlecht-Standard en barrages pour l'Europe ? Le scénario se précise... et le Lotto Park serait sous tension

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Le Standard a toutes les cartes en main pour remporter les Europe Playoffs. Anderlecht, de son côté, doit s'accrocher à sa 4e place pour éviter un barrage qui se jouerait dans une tension inimaginable.

C'était il y a 17 ans presque jour pour jour, les 21 et 24 mai 2009 : les derniers matchs de l'histoire du championnat de Belgique pré-Playoffs opposaient le Standard et le Sporting d'Anderlecht pour des "test-matchs" sous haute tension. Le titre se jouait sur cette finale de championnat aller-retour, bizarrerie à la belge qui devrait rester unique dans l'histoire de notre football.

Cette double confrontation survenait dans un contexte de rivalité exacerbée entre Rouches et Mauves, une rivalité qui culminera lors du dramatique accident entre Axel Witsel et Marcin Wasilewski quelques mois plus tard, en août 2009.

Vers le Clasico le plus tendu depuis les tests-matchs ? 

Ces dernières années, et ce n'est pas plus mal, cette tension s'est un peu diluée : la traversée du désert des deux clubs, la rivalité du Standard avec le Sporting Charleroi, la domination du Club de Bruges et plus récemment la rivalité Union-Anderlecht ont été autant de facteurs qui ont fait du Clasico à la belge un match un peu moins attendu. 

Bien sûr, il y a encore eu des accrochages, et toute personne se rendant au stade pour un Clasico peut vous dire que l'ambiance y reste électrique (sauf quand l'un ou l'autre groupe de supporters visiteurs est interdit de déplacement). Mais la fureur des test-matchs semble loin. 

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Le 30 mai prochain, cependant, l'une de ces coïncidences faisant croire au destin pourrait bien frapper le football belge. Alors que le dernier match de l'histoire du football belge pré-Playoffs a été un Clasico, l'ère des Playoffs pourrait bien se terminer... sur un Clasico. Du côté du Standard, il ne reste qu'à finir le travail : les Rouches sont à 90 minutes de valider leur ticket pour le barrage européen face au 5e des Europe Playoffs. Ils ont deux points d'avance sur Genk et reçoivent un Charleroi en roue libre. Ca sent bon à Sclessin. 

Le Lotto Park restera-t-il silencieux pour un Clasico décisif ? 

À Anderlecht, on croise tout ce qu'on peut croiser pour ne pas devoir en passer par ce barrage. Pour de nombreuses raisons, la plus évidente étant bien sûr que les Mauves sont actuellement quatrièmes et donc en position de jouer les préliminaires européens. Ce n'est pas une assurance de jouer une phase de poules (qu'on repense à l'été dernier...), mais c'est au moins un ticket pour l'Europe. 

Avec deux équipes à deux points, le scénario catastrophe serait que le RSCA se troue totalement, que Malines et Gand gagnent l'un de leurs derniers matchs et que les Mauve & Blanc finissent sixièmes. Mais finir cinquième est un scénario plausible... et terrifiant pour la direction anderlechtoise, surtout si le Standard est l'adversaire désigné. 

Car le Lotto Park serait alors dans un état de tension presque inédit. Imaginer perdre le ticket européen à la maison (le club de Champions Playoffs reçoit d'office son adversaire de Europe Playoffs) est déjà pénible ; mais la réaction des ultras si cette défaite se fait face au rival historique promettrait d'être explosive. Selon le scénario du match, on peut craindre les pires débordements, et le dispositif policier serait certainement inédit. 

On est aussi en droit de se demander si les groupes d'ultras du RSC Anderlecht continueront leur grève des encouragements dans le cas d'une réception du Standard en finale des Playoffs. Le communiqué de la Mauves Army et des South Leaders annonçait des tribunes silencieuses pour les trois derniers matchs de la saison. Le potentiel quatrième match, le barrage européen, n'était pas mentionné : on imagine très mal les groupes de supporters ne pas mettre le feu pour le Clasico le plus important depuis les test-matchs de 2009. 

Quoi qu'il en soit, il n'y a bien sûr qu'une façon pour Anderlecht de faire de toutes ces théories des plans sur la comète sans aucune implication concrète : battre Saint-Trond ce jeudi, et assurer la quatrième place. C'est plus facile à dire qu'à faire... 

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