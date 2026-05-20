"Je n'ai jamais vécu une saison où j'ai autant appris qu'avec lui" : un jeune Bavarois encense Vincent Kompany

Tom Bischof, jeune milieu de terrain de 20 ans du Bayern, s'est exprimé à propos de son entraîneur Vincent Kompany, qui lui a donné sa chance à de multiples reprises cette saison.

Tom Bischof a pris part à un total de 37 rencontres sous les couleurs bavaroises cette saison. Le milieu de terrain s'est montré décisif à six reprises : trois assists et trois buts.

Celui qui évoluait du côté d'Hoffenheim lors du précédent exercice est reconnaissant envers Vincent Kompany : "J’ai beaucoup appris de lui. Il m’a donné la confiance nécessaire pour jouer arrière gauche et arrière droit. Il me donne simplement l’impression qu’il a confiance en moi."

"Je pense que cela apporte énormément à un joueur, et à moi en particulier. Au début, il m’a beaucoup aidé, en me coachant sur chaque mouvement. Maintenant, je réalise à quel point cela m’a fait progresser. Je n’ai jamais vécu une saison où j’ai autant appris qu’avec lui", a-t-il ajouté au micro de Sky Sport.

Tom Bischof très satisfait de sa saison

Le jeune Bavarois est fier de sa saison en Bavière : "Si on m’avait dit que ça se passerait comme ça, j’aurais signé tout de suite. Je suis très satisfait, parce que j’ai énormément appris. Je suis devenu plus polyvalent. Je n’aurais jamais imaginé jouer arrière gauche ou arrière droit. La saison dernière, c’était ailier droit, ce que je n’aurais pas imaginé non plus. Et je pense avoir beaucoup aidé l’équipe grâce à ça."

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Le joueur a pu réaliser un rêve avec le Bayern : disputer la Ligue des champions. Cette saison, il a pris part à pas moins de 10 matchs de Ligue des champions. "J’ai toujours rêvé de jouer la Ligue des champions, c’est un rêve d’enfant. C’était extrêmement important pour moi. Puis bien sûr, il y a les titres, et j’espère qu’il y en aura encore un ce week-end. Il était aussi très important pour moi de marquer un but à domicile, de enfin ressentir cette émotion. Je pense que ça s’est vu, j’ai un peu perdu le contrôle. Mais j’avais simplement besoin de tout laisser sortir."