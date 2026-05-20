Analyse Le plan de Rudi Garcia pourrait s'écrouler : un seul joueur est irremplaçable avec les Diables Rouges

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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Le plan de Rudi Garcia pourrait s'écrouler : un seul joueur est irremplaçable avec les Diables Rouges
Photo: © photonews

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Zeno Debast s'est blessé à la cuisse avec le Sporting Portugal. Une mauvaise nouvelle pour les Diables Rouges à quelques semaines du début de la Coupe du Monde.

Debast doit devenir le successeur de Vertonghen, Alderweireld...

Depuis la fin de la génération dorée en défense, beaucoup d'espoirs reposent sur Zeno Debast. Avec les départs de Jan Vertonghen et Toby Alderweireld, les Diables Rouges ont perdu deux patrons. Depuis plusieurs mois, la Belgique cherche un nouveau leader défensif capable de prendre cette succession.

Ce n'est pas un hasard si des clubs européens de premier plan le suivent de près depuis des années. Son profil est rare. Là où beaucoup de défenseurs centraux excellent dans le duel ou le placement, Debast combine plusieurs qualités qui valent de l'or au très haut niveau. Avec les jeunes d'Anderlecht, il a longtemps évolué comme milieu offensif. On le voit aujourd'hui dans son jeu.

Il est à l'aise balle au pied, ose jouer entre les lignes et a la capacité d'ouvrir le jeu depuis l'arrière. Cela fait de lui un meneur depuis la dernière ligne. Les équipes de haut niveau recherchent ce profil.

À cela s'ajoute autre chose: la vitesse. Debast est le défenseur central le plus rapide dont dispose la Belgique. À une époque où les équipes jouent de plus en plus haut et où les défenseurs doivent contrôler de grands espaces, c'est une arme.

Un peu plus que les autres défenseurs

Comparez ça aux autres options derrière et la différence saute aux yeux. Koni De Winter a du potentiel et de la présence physique, Brandon Mechele apporte de l'expérience et de la stabilité et Arthur Theate ajoute de l'agressivité. Mais aucun d'eux ne possède ce mélange complet de technique, de vitesse, de vision du jeu et de passes verticales.

Et c'est précisément pour ça que Rudi Garcia l'a repris dans la sélection malgré sa blessure. Ce n'est ni un hasard ni un choix symbolique. Garcia veut faire une exception pour lui et attendre qu'il soit apte. C'est aussi l'une des raisons de la présence d'Axel Witsel. Il n'a pas cette vitesse, mais il a la technique pour lancer le jeu depuis la défense.

Pas de remplaçant pour Debast

La Belgique a des alternatives, mais pas de vrais remplaçants. On peut pallier leur absence, mais on ne peut pas reproduire leur impact.

Si la Belgique veut à nouveau disputer un grand tournoi où elle fait la différence, cela ne dépendra pas de la créativité devant ou des buts de Lukaku. Cela dépendra de l'homme qui doit tout organiser derrière.

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