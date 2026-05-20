Josué Homawoo donne de ses nouvelles après son opération

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Josué Homawoo donne de ses nouvelles après son opération
Photo: josuehomawoo_97

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Opéré en raison d'une rupture du tendon d'Achille, Josué Homawoo a donné de ses nouvelles sur son compte Instagram. L'opération s'est bien déroulée.

Lors de la "journée extraordinaire pour des supporters extraordinaires” où 700 à 800 supporters liégeois en situation de handicap sont venus assister à un entraînement des Rouches, Josué Homawoo s'est effondré à proximité du rond central et s'est tordu de douleur. Il a subi une rupture du tendon d'Achille.

En ce début de semaine, le joueur était chez un chirurgien à Anvers afin de se faire opérer. "Dieu merci, l’opération s’est bien passée. Maintenant place au travail et à la récupération pour revenir plus fort que jamais ! Merci pour tous vos messages", a écrit le défenseur central sur son compte Instagram.

Vincent Euvrard avait récemment pris la parole au sujet de la blessure de son joueur : "Le pire est toujours pour le joueur, et surtout pour Josué qui n’a pas été épargné. Toutes nos pensées sont pour lui, même si c’est évidemment une lourde perte pour l’équipe aussi. Avec El Hankouri, nous passons désormais à deux blessés. C’est beaucoup mieux que les sept ou huit du début de saison, mais c’est tout de même très malheureux."

Le Standard de Liège en route vers l'Europe ? 

Lire aussi… Vincent Euvrard a bien raison d'être fier : "Il faut un peu de chance, mais on l'attire en donnant tout"
Sans Josué Homawoo, le Standard s'en sort pour le moment assez bien. Le club a d'abord partagé l'enjeu contre le KRC Genk le week-end dernier (0-0) et s'est surtout imposé contre Westerlo ce mardi (1-2). Les Rouches sont actuellement en tête des Europe Play-offs. Avec 37 unités, ils comptent deux points d'avance sur les Limbourgeois à une journée de la fin des play-offs.

Le Standard affrontera le Sporting de Charleroi samedi pour son dernier match. Un choc wallon qui promet, même si les Zèbres n'ont réellement plus rien à jouer cette saison. Actuellement quatrièmes des Europe Play-offs, les Carolos ne peuvent plus espérer se qualifier pour une Coupe d'Europe.

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