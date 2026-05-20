Remco Evenepoel célèbre le titre d'Arsenal à l'entraînement : "Allez les Gunners"

Remco Evenepoel a publié une vidéo sur Instagram dans laquelle il est en train de s'entraîner avec un maillot d'Arsenal. En description, il a indiqué "COYG" (Come on you Gunners traduit par Allez les Gunners). Il a évidemment sorti le maillot suite à la victoire finale d'Arsenal en PL.

Vous l'ignoriez peut-être, mais Remco Evenepoel, en plus d'être un fan d'Anderlecht, est également un supporter du club londonien d'Arsenal. "Peu de gens savent que je supporte Arsenal depuis que je suis enfant. Pour me défouler après ma blessure et avant de prendre le chemin des camps d'entraînement pour me préparer pour mes nouveaux objectifs, je suis allé voir Arsenal pour la première fois. Et quel match c'était !," avait-il déclaré en avril 2024.

Avant de devenir cycliste professionnel, Remco Evenepoel est passé par les centres de formation d'Anderlecht, de Malines et du PSV. Il a finalement opté pour une carrière de cycliste professionnel, mais il aurait peut-être tout aussi bien pu être footballeur.

Ce mardi soir, Remco Evenepoel a aussi repartagé en story Instagram le visuel du titre de champion des Gunners. Actuellement, il est présent en Espagne afin de se préparer pour le prochain Tour de France. Celui-ci se tiendra du 4 juillet prochain au 26 juillet.

Albert Sambi Lokonga et Thomas Vermaelen heureux pour Arsenal

D'autres Belges bien connus dans le monde du sport ont réagi au sacre d'Arsenal. Actuellement du côté d'Hambourg, Albert Sambi Lokonga a repartagé le visuel du titre d'Arsenal en story Instagram également. L'ancien joueur des Gunners a écrit : "Félicitations à tous mes amis." Le Verviétois a disputé un total de 39 rencontres avec Arsenal, club avec lequel il a été sous contrat entre 2021 et 2025. Lors de son passage en terre londonienne, il a connu trois prêts : Crystal Palace (2023), Luton Town (2023-2024) et enfin Séville (2024-2025).





Thomas Vermaelen, qui a évolué à Arsenal entre 2009 et 2014, disputant pas moins de 150 matchs, a également repartagé la publication en story Instagram sans y laisser de commentaire.