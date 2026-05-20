Unai Emery pourrait entrer encore un peu plus dans l'histoire : "L'Europe compte énormément pour moi"

Unai Emery a pris la parole avant la finale d'Europa League de ce mercredi soir entre Fribourg et Aston Villa.

Unai Emery pourrait entrer un peu plus dans l'histoire ce mercredi soir en remportant une nouvelle Europa League. L'entraîneur détient le record absolu de la compétition avec déjà quatre titres à son compteur depuis la refonte en 2009. Il était à la tête du FC Séville, qui a réalisé un fameux triplé (2014, 2015 et 2016), mais il a aussi remporté la compétition avec Villarreal il y a cinq ans (2021).

Il pourrait désormais réaliser un quintuplé en remportant la finale de l'Europa League avec Aston Villa face à Fribourg ce mercredi soir. "L'Europe compte énormément pour moi", a souligné l'entraîneur selon le média espagnol Marca. "Tout d'abord, par gratitude envers le football européen et, surtout, envers les équipes avec lesquelles j'ai pu disputer des compétitions en Europe. À Séville, j'ai compris ce que la Ligue Europa représentait pour le club et les supporters. Ils m'ont transmis cet esprit de compétition, et nous l'avons remportée à trois reprises."

Unai Emery a également connu un revers en finale de l'Europa League. En 2019, il a perdu avec Arsenal contre le Chelsea d'Eden Hazard (4-1).

Un premier trophée depuis 30 ans ?

Ce mercredi, il pourrait permettre à Aston Villa de remporter son premier trophée depuis 30 ans. Les Villains avaient remporté la Coupe de la Ligue en 1996.



"C'est une nouvelle étape dans notre progression", a souligné Unai Emery. "Nous sommes passés de la Ligue Europa Conférence à la Ligue des champions, où nous avons atteint les quarts de finale contre le PSG, et nous voilà maintenant en finale de la Ligue Europa. C'est une question de prestige, cela permet de repositionner le club en Europe, de rappeler à tout le monde que ce club a déjà remporté une Coupe d'Europe il y a plusieurs décennies, et de le réaffirmer comme une grande marque européenne."