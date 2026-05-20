Des moqueries en Belgique à la Coupe du Monde 2026 : Igor Thiago nous a donné tort

À ses débuts en Belgique, et en réalité même après son transfert vers Brentford, Igor Thiago a été largement moqué par la presse et les supporters. Le Brésilien a probablement conservé quelques screenshots qu'il pourra ressortir avant de faire ses débuts à la Coupe du Monde 2026.

"Si même Igor Thiago marque, vous savez que Bruges a eu une soirée facile" : le titre est de Sporza, après la large victoire (0-5) du Club de Bruges sur la pelouse de Besiktas. Une moquerie parmi tant d'autres durant cette saison 2023-2024 qui n'aura d'abord pas été un long fleuve tranquille pour l'attaquant brésilien acheté 8 millions d'euros par les Blauw & Zwart.

Rappelons-nous ainsi cette image surprenante : même... la Pro League avait gentiment taclé Igor Thiago après un match manqué de plus, sous-entendant que Vincent Mannaert (alors directeur général de Bruges) lui-même risquait de retirer le Brésilien de son équipe Fantasy Pro League. Un peu déplacé, mais représentatif de la popularité du joueur à l'époque.

Une vente à Brentford abondamment moquée

Même quand il commencera enfin à empiler les buts, Igor Thiago continuera à être vu comme un buteur mal dégrossi, assez maladroit, et au final très peu brésilien dans son style. Mais calmement, tranquillement, l'ancien de Ludogorets continuera à marquer : sa série ira jusqu'à 18 buts en 11 rencontres. Il n'y a pas de "points pour le style" quand on présente de telles statistiques.

Pourtant, son transfert en direction de Brentord, officialisé dès le mois de février au pic de forme de Thiago, est moqué. On garde quelque part la sensation que le Club de Bruges a capitalisé sur un attaquant qui surperforme et marche sur l'eau, et vendu un chat dans un sac au club anglais.





Il faut dire que Brentford a déposé 33 millions d'euros sur la table, un chiffre presque suspect quand on sait que ce montant est celui que les Bees devaient mettre pour Antonio Nusa avant que le deal tombe à l'eau suite aux tests physiques du Norvégien.

Après que le transfert ait été annoncé, les supporters de Brentford ont dû avoir des sueurs froides tant les moqueries ont abondé sur les réseaux sociaux. C'était la quasi-unanimité : Bruges avait roulé les Anglais dans la farine. Une théorie qui ne pourra pas être vérifiée directement, puisque dès son arrivée en Premier League, Igor Thiago se blesse gravement.

Plus personne ne se moque d'Igor Thiago

Revenons à ce mois de mai 2026 : Igor Thiago, revenu de blessure, s'est totalement adapté à la Premier League, a empilé les buts pour Brentford (22 en 37 rencontres) et est devenu international brésilien. Que s'est-il passé ? Difficile d'en être certain. Le fait est que les qualités physiques de l'ex-Brugeois collaient parfaitement au football anglais : non, Thiago n'est pas devenu le Ronaldo de la grande époque, mais il était en fait assez clair que son style pouvait cartonner au sein du football anglais

Igor Thiago (24 anos) na Premier League 2025/26:⚔️ 37 jogos⚽️ 22 gols (!)🅰️ 1 assistência⏰ 139 mins p/ participar de gol (!)👟 82 finalizações (43 no gol!)💪 199 duelos ganhos (!)🥅 8/9 pênaltis convertidos (89%!)💯 Nota Sofascore 6.94Convocado para a Copa do Mundo!… pic.twitter.com/IrdISOCYJA — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) May 18, 2026

Un style très peu brésilien ? C'est ignorer le fait que la Seleçao a compté des monstres de physique en pointe par le passé - qu'on repense à Julio Baptista, Luis Fabiano, Fred ou Jô, qui ont tous disputé une Coupe du Monde avec le Brésil. Igor Thiago n'est pas forcément au niveau de ceux-ci, mais le déclin de la sélection brésilienne lui a permis de se rendre indispensable. Rappelons aussi que dès 2024 et alors qu'il jouait encore à Bruges, Igor Thiago avait été appelé par la sélection olympique, une sélection refusée par le Club à l'époque.

Dans quel rôle Igor Thiago arrivera-t-il à la Coupe du Monde 2026 ? Probablement dans celui d'un joker. Mais cette première participation à un grand tournoi va encore faire exploser sa cote, qui est déjà de 50 millions d'euros selon Transfermarkt. Plus personne ne rit...