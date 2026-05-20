Interview Timothé Nkada et les Rouches à 180 minutes du rêve européen : "On veut marquer le Standard de notre empreinte"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Timothé Nkada et les Rouches à 180 minutes du rêve européen : "On veut marquer le Standard de notre empreinte"
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Homme du match à Westerlo, Timothé Nkada arrive au pic de sa forme très tard... mais peut-être au meilleur moment possible pour le Standard, qui n'est plus qu'à 180 minutes (ou un petit peu plus) d'une qualification européenne. Les Rouches refusent toutefois de s'enflammer.

Un but sur un penalty qu'il a lui-même provoqué, un pré-assist génial en déviation sur le deuxième but, et une menace constante pour la défense campinoise : Timothé Nkada fut l'élément central de la victoire du Standard à Westerlo, ce mardi soir.

"C'est une joie énorme. Le travail n'est pas terminé, il nous reste un ou deux matchs et on reste concentrés. C'est une joie mesurée, parce qu'on n'a pas encore atteint cet objectif qui est de remporter les Europe Play-Offs", nous confiait l'attaquant français dans la zone mixte du Kuipje.

Le Standard, meilleure attaque et meilleure équipe des Europe Play-Offs

Un succès qui permet à la troupe de Vincent Euvrard de prendre deux points d'avance sur le Racing Genk à une journée de la fin, mais aussi de confirmer son statut de meilleure équipe des Europe Play-Offs, avec dix-sept points pris en neuf matchs et dix-sept buts marqués. Une anomalie à Sclessin.

"L'histoire est à contresens de ce qu'on fait pour le moment, mais la plupart des joueurs n'étaient pas là ces dernières années. On a un nouveau groupe, une nouvelle fraîcheur, et on a envie de marquer le Standard de notre empreinte", assurait Timothé Nkada, à qui il reste donc, comme au reste de ses coéquipiers, deux matchs pour le faire. À commencer par un choc, ce samedi face à Charleroi.

"On veut remporter ce gros derby et disputer ce barrage européen. On a une équipe très jeune, la plupart d'entre nous n'a encore jamais joué l'Europe. Ce serait une énorme joie pour nous de découvrir ça, et pour le club d'y retourner après toutes ces années."

Lire aussi… Des nouvelles de Henry Lawrence, forfait pour Westerlo - Standard : "On pensait qu'il pourrait jouer"

Timothé Nkada arrive au pic de sa forme un peu tard, mais sera prêt pour la reprise

Sur le plan personnel, l'ancien avant-centre de Rodez a triplé, durant les Europe Play-Offs, son total de réalisations de la phase classique. La saison semble presque se terminer un peu trop tôt pour lui.

"C'est vrai, je suis en forme pour le moment. Mais si on atteint notre objectif, je ne voudrais pas qu'elle se prolonge davantage. Cela reste positif. Quand on regarde depuis le début de saison, j'ai fait les choses bien quand j'ai reçu un temps de jeu conséquent. C'est bien que le monde puisse voir ce que je peux apporter, mais je reste concentré sur ma mission collective."

"Adnane et Rafiki, ce sont mes gars"

Une mission collective dont il est devenu un élément crucial en compagnie d'Adnane Abid et Rafiki Saïd. Les trois hommes forment le nouveau trio infernal des Rouches, redoutable dans les transitions offensives, mais aussi de plus en plus intéressant sur action placée ainsi que dans les petits espaces.

"Cela fonctionne très bien, on a des qualités similaires, mais complémentaires. On fait mal aux défenses, et même dans les matchs où la réussite nous tourne le dos, comme contre Louvain, on se crée beaucoup d'occasions. On se trouve bien, on s'apprécie sur le terrain, mais aussi en dehors, ce qui rend l'alchimie meilleure."

"Ce sont mes gars (sic.). Sur les buts, on voit que lorsque l'un de nous marque, les deux autres sont super contents pour lui. On essaye de s'échanger des passes décisives, parce qu'on sait aussi que la réussite de chacun emmènera le collectif vers le haut. Et quand j'ai un Rafiki Saïd et un Adnane Abid à ce niveau à côté de moi, ça facilite le travail", a conclu Timothé Nkada.

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