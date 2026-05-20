Le Zèbre de la saison sera-t-il encore là à la reprise ? Charleroi face à l'une de ses priorités de l'été

Kevin Van den Kerkhof a été fêté comme Zèbre de l'année par le Mambourg à l'occasion du match d'hier soir contre Louvain. De quoi le convaincre encore un peu plus de rester la saison prochaine ?

C'est une tradition bien ancrée dans le Pays Noir : le dernier match à domicile de la saison sert, en plus de dire au revoir au public carolo, à fêter le Zèbre de la saison. Un prix attribué par les supporters récompensant le joueur qui aura le plus fait honneur aux rayures noires et blanches du Sporting.

Jusqu'à quelques jours avant la fin des votes, le scrutin était très serré entre Kevin Van den Kekrhof et Antoine Bernier. 937 votants auront finalement exprimé leur préférence, couronnant le premier cité. Van den Kerkhof s'est ainsi imposé...de deux voix (290 à 288) devant son coéquipier et compère du flanc droit.

Leader du vestiaire, au four et au moulin sur le terrain

L'avance des deux hommes étaient confortable sur le reste du peloton : derrière eux, Patrick Plüfcke complète le podium (104) devançant Parfait Guiagon (94) et Yacine Titraoui (77). Un trophée qui aura sans aucun doute conforté Van den Kerkhof dans sa volonté de rester à Charleroi.

Le latéral algérien, qui aspire toujours à une participation à la Coupe du Monde avec les Fennecs, n'est que prêté par le FC Metz. Mais le Sporting a négocié une option d'achat. "Si je dois choisir entre les deux, c'est sûr que je préférerais rester. Je me sens mieux ici qu'à Metz", confirmait le joueur à SudInfo il y a quelques semaines.



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Autre élément pesant dans la balance : Metz a été relégué et ne pourra plus permettre à Van den Kerkhof d'évoluer en Ligue 1. Tout le monde pourrait se retrouver gagnant dans la levée de cette option. La seule ombre au tableau ? Depuis qu'il a rejoint Charleroi, VDK a eu beau enchaîner les prestations phares sur son flanc, il n'a plus été appelé en sélection. Devra-t-il partir à contre-coeur pour se donner les moyens de revenir chez les Fennecs ?