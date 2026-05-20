Vincent Kompany a oublié le trophée de la Bundesliga dans sa cuisine : sa femme intervient

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Vincent Kompany a oublié le trophée de la Bundesliga dans sa cuisine : sa femme intervient
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Vincent Kompany avait oublié le trophée de champion d'Allemagne chez lui avant la fête organisée à l'hôtel de ville pour célébrer le titre.

Vincent Kompany a remporté avec le Bayern le 35e "Meisterschale" de l'histoire du club. Après la dernière journée du championnat et le succès contre Cologne, l'heure était donc aux célébrations pour l'entraîneur, les joueurs et le staff.

D'abord, les célébrations avec le trophée ont débuté à l'Allianz Arena, avec ensuite un prolongement de la fête dans une brasserie chic de Munich. Le lendemain, l'équipe a célébré le sacre à l'hôtel de ville... mais tout ne s'est pas passé comme prévu.

En effet, Vincent Kompany, à qui le trophée avait été confié, a oublié celui-ci chez lui, dans sa cuisine. Il s'en est rendu compte en arrivant en tenue traditionnelle bavaroise avec ses joueurs à l'hôtel de ville.

C'est la femme de l'entraîneur qui a alors apporté le précieux trophée. Elle n'était cependant pas autorisée à rentrer, c'est donc finalement quatre policiers et un agent qui ont célébré et apporté le trophée, selon le quotidien allemand Bild.

La réaction de Vincent Kompany

Vincent Kompany a réagi avec le sourire à cette histoire au micro de plusieurs médias allemands : "Comment vous savez ça ? Oui, bien sûr… mais je n’y ai pas pensé. J’avais le trophée à la maison et tout à coup, on était déjà ici à l'hôtel de ville. Il était dans la cuisine ou quelque part par là, je crois. Je n’avais même pas réalisé qu’il était chez moi. Puis je m’en suis souvenu."

Lire aussi… "Je n'ai jamais vécu une saison où j'ai autant appris qu'avec lui" : un jeune Bavarois encense Vincent Kompany

Vincent Kompany a peut-être simplement confondu ce trophée en forme d'assiette avec les assiettes de sa cuisine. Plus sérieusement, c'est une anecdote assez cocasse que le coach prend avec le sourire.

Le Bayern n'a d'ailleurs pas encore totalement terminé sa saison. Ce samedi, les Bavarois affronteront Stuttgart en finale de la Coupe d'Allemagne. Les hommes de Vincent Kompany pourraient réaliser le doublé en cas de victoire.

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