Malgré peu de temps de jeu en club, Theo Bongonda n'a jamais douté quant à sa participation au Mondial

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Malgré peu de temps de jeu en club, Theo Bongonda n'a jamais douté quant à sa participation au Mondial
Photo: © photonews
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Malgré peu de minutes de jeu à son actif cette saison, Theo Bongonda n'a jamais douté quant à sa présence dans la sélection congolaise pour la Coupe du monde 2026. Le joueur a expliqué pourquoi au micro de Canal+.

Ce lundi, la République démocratique du Congo a dévoilé sa liste des 26 joueurs qui disputeront la Coupe du monde 2026, qui se disputera cet été aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Parmi les joueurs repris, 10 sont passés par la Belgique ou y sont encore : Matthieu Epolo, Joris Kayembe, Steve Kapuadi, Rocky Bushiri, Chancel Mbemba, Dylan Batubinsika, Noah Sadiki, Edo Kayembe, Ngal'ayel Mukau et Theo Bongonda.

Le dernier joueur cité n'a pas douté quant à sa sélection, mais pourtant, il a été peu actif en club. Cette saison, il n'a pris part qu'à un total de six matchs toutes compétitions confondues avec le Spartak Moscou. Blessé au tendon d'Achille en début de saison, il est ensuite revenu en septembre et a disputé quelques brèves minutes ou est resté sur le banc avant de ne carrément plus figurer dans l'effectif à partir de la deuxième moitié du mois de mars. À noter qu'il a manqué trois matchs fin novembre pour une blessure.

Les mots de Theo Bongonda

Pourtant, il est resté serein quant à sa participation au Mondial avec la République démocratique du Congo : "Franchement, je n'ai même pas douté quant à ma sélection. Je connais la relation que j’ai avec Sébastien Desabre, elle est particulière. Je sais qu’il me fait confiance et j’essaie de lui rendre sur le terrain. Je le remercie de continuer à me faire confiance."


À la Coupe du monde, la République démocratique du Congo affrontera le Portugal le 17 juin prochain à 19h00, avant de défier la Colombie le 24 juin à 4h00 du matin et enfin l'Ouzbékistan le 28 juin à 1h30. La République démocratique du Congo figure dans le groupe K de la Coupe du monde.

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