Faris Haroun satisfait après le partage de l'Antwerp ? "Ils ont montré qu'ils avaient des qualités"

L'entraîneur intérimaire de l'Antwerp Faris Haroun n'a pas perdu son premier match comme T1. Son équipe a tenu le KRC Genk en échec sur le score de 0-0 ce mardi. Il s'est exprimé après la rencontre.

La direction de l’Antwerp a décidé cette semaine de mettre fin à sa collaboration avec Joseph Oosting. Après des résultats décevants, le technicien néerlandais a été remercié et son adjoint, Faris Haroun, a provisoirement repris les rênes du noyau A.

Pour Faris Haroun, le défi s’annonçait immédiatement compliqué avec un déplacement sur la pelouse du KRC Genk au programme. Les Limbourgeois avaient absolument besoin de points dans la lutte pour l’Europe, mais l’Antwerp a tenu bon et est parvenu à repartir avec un partage.

Faris Haroun satisfait de la mentalité de son équipe

Après la rencontre, Faris Haroun s’est surtout montré fier de l’attitude affichée par ses joueurs. "Je croyais en l’équipe que j’avais alignée. Ils étaient sur le terrain parce qu’ils ont des qualités et ils l’ont montré aujourd’hui", a-t-il confié au micro de Sporza. Selon l’entraîneur intérimaire, l’accent n’était pas uniquement mis sur le résultat, mais surtout sur l’investissement collectif.

L’Antwerp s’est également montré dangereux à plusieurs reprises en contre-attaque rapide, même si l’efficacité a manqué dans le dernier geste. "La dernière passe ou la prise de décision n’étaient simplement pas bonnes", a reconnu l'entraîneur. Malgré cela, il retient surtout une équipe à nouveau prête à se battre les uns pour les autres, un élément qu’il juge essentiel après le changement d’entraîneur.

Le gardien Taishi Nozawa a lui aussi reçu les éloges de son coach. Grâce à plusieurs arrêts importants, il a empêché Genk de s’imposer. Faris Haroun a souligné que les interventions du portier japonais avaient donné confiance à l’ensemble du groupe.



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Une dernière au Bosuil

Il ne reste désormais plus qu’un match cette saison pour l’Antwerp : une rencontre à domicile face au KVC Westerlo. Faris Haroun se projette déjà sur ce rendez-vous au Bosuil. "Nous allons essayer une dernière fois de mettre le Bosuil en feu", a-t-il lancé avec ambition.

Les prochains jours permettront également de savoir si Faris Haroun restera plus longtemps à la tête de l’équipe ou si l’Antwerp partira à la recherche d’un nouvel entraîneur principal pour la saison prochaine.