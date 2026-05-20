Réaction Felice Mazzù sur le départ ? "J'ai lu les rumeurs, mais..."

Scott Crabbé, journaliste football
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Felice Mazzù sur le départ ? "J'ai lu les rumeurs, mais..."
Photo: © photonews

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Pour la deuxième fois en deux mois, Felice Mazzù s'est présenté dans la salle de presse du Mambourg dans la peau du coach visiteur. Cette fois, il aura été question de son avenir à Louvain.

Le dernier match à domicile de Charleroi lors de la phase classique avait été le théâtre de la venue de Louvain (victorieux 0-2), il en aura été de même en Playoffs, avec cette fois un partage 1-1 à la clé. Si la rencontre comptait pour du beurre dans le chef des Louvanistes, les questions quant à l'avenir de Felice Mazzù étaient plus sérieuses.

Quelques heures avant la rencontre, Voetbal Internationaal annonçait que Carl Hoefkens était une cible assez sérieuse de la direction d'OHL, qui aurait d'ailleurs débuté les premières discussions. Le prochain match contre Genk sonnera-t-il comme les adieux de Mazzù à Den Dreef ?

L'ombre de Carl Hoefkens plane jusqu'en conférence de presse

"J'ai lu les rumeurs, mais je n'ai absolument pas connaissance de discussions entre mon employeur et un successeur potentiel. Je suis toujours sous contrat (jusqu'en juin 2027 NDLR), donc le club me contactera s'il ne souhaite pas honorer cet engagement", a-t-il commenté en conférence de presse.

"Je peux simplement dire que Louvain comptait 8 points à mon arrivée, que nous avons atteint l'objectif fixé – le maintien – et que les matchs en Europe Playoffs n'étaient pas aussi catastrophiques que ce que l'on a pu lire ici et là. Nous avons gardé nos cages inviolées à la mi-temps à chaque match, neuf fois sur neuf. Et même lorsque nous étions complètement hors course au classement, mes joueurs ont continué à faire preuve d'un mental exemplaire", met-il en avant. 


Dans la cité universitaire, Felice Mazzù a également fait l'unanimité par son management et la chaleur humaine contagieuse instaurée au sein du groupe et du staff. Mais l'ancien entraîneur carolo est bien placé pour savoir que tout peut aller très vite dans le football. Louvain en fera-t-il également l'architecte de l'étape suivant la sécurisation de ce maintien ? Réponse dans les prochaines semaines.

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