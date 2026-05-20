🎥 Leandro Trossard célèbre le titre de champion de Premier League avec ses coéquipiers

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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🎥 Leandro Trossard célèbre le titre de champion de Premier League avec ses coéquipiers
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Leandro Trossard a remporté la Premier League avec Arsenal ce mardi. Le Diable Rouge a été aperçu aux côtés de ses coéquipiers en train de célébrer le sacre.

Arsenal a été officiellement couronné champion d'Angleterre ce mardi. Suite au partage de Manchester City contre Bournemouth (1-1), les Gunners sont assurés de terminer premiers à une journée de la fin de saison. Quatre points séparent les deux équipes et il ne reste plus qu'une journée à disputer en Premier League.

Leandro Trossard a été un acteur majeur du titre des Londoniens après vingt-deux ans sans sacre en Premier League. Le Diable Rouge a été décisif 12 fois en 31 matchs de championnat cette saison : six buts et six passes décisives.

Le 10 mai dernier, il a planté son premier but de l'année 2026 avec Arsenal après une longue période de disette en championnat. Celui-ci était très important puisqu'il a permis aux hommes de Mikel Arteta d'arracher une victoire sur le score de 0-1 contre West Ham. Après deux défaites, Arsenal s'est imposé à quatre reprises sur ses quatre derniers matchs de Premier League (Newcastle, FC Fulham, West Ham United, Burnley FC).

La joie de Leandro Trossard et ses coéquipiers

Les joueurs d'Arsenal étaient réunis tous ensemble pour regarder la rencontre entre Bournemouth et Manchester City. Au coup de sifflet final, ils ont explosé de joie. Leandro Trossard a évidemment participé à la célébration. Le Belge s'est montré tout sourire et évidemment très heureux de remporter la compétition. Il s'agit de son 4e trophée dans sa carrière après avoir déjà remporté le Community Shield, la Jupiler Pro League et la Challenger Pro League.

Sur ses réseaux sociaux, le Diable Rouge a publié un visuel spécialement pour le titre de Premier League. "Les Gunners, nous sommes champions de Premier League", a-t-il écrit.

Leandro Trossard champion d'Europe en club et champion du monde avec la Belgique ?

Leandro Trossard est toujours en lice pour remporter deux autres trophées cette saison. D'abord, il peut remporter la Ligue des champions avec les Gunners. La finale entre le PSG et les Londoniens aura lieu le samedi 30 mai prochain à 18h00 au Stade Ferenc-Puskás de Budapest, en Hongrie.

Le joueur belge est également toujours en course pour remporter la Coupe du monde. La compétition se tiendra du 11 juin au 19 juillet prochain. Trossard a évidemment été sélectionné par Rudi Garcia pour disputer le Mondial. Il fait partie de la liste des 26 joueurs. Le tacticien français n'a d'ailleurs pas tari d'éloges envers le Belge en conférence de presse vendredi dernier lors de l'annonce de la sélection belge.

"Mais si vous regardez le flanc gauche de notre attaque, vous avez les deux meilleurs de Premier League à ce poste. Il y a Leandro Trossard, qui est en finale de la Champions League avec Arsenal. Et Jérémy Doku, qui est le facteur X de Manchester City, qui a commencé à marquer et donner des assists là-bas aussi après l'avoir déjà fait avec nous", a-t-il expliqué, soulignant notamment que la présence de ces deux joueurs a joué en défaveur de Mika Godts.

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