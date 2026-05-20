"J'ai hâte d'y être" : Youri Tielemans prend la parole avant la finale de l'Europa League

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"J'ai hâte d'y être" : Youri Tielemans prend la parole avant la finale de l'Europa League

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Youri Tielemans et Amadou Onana peuvent remporter l'Europa League ce mercredi soir avec Aston Villa. L'ancien Anderlechtois s'est exprimé dans la presse anglaise avant ce match.

En 2021, Youri Tielemans a remporté la FA Cup avec Leicester. Et c'est d'ailleurs lui qui a planté le seul but de la rencontre en finale contre Chelsea. "Gagner une coupe, c’est toujours spécial. Lors de cette finale en 2021, je pense que les supporters revenaient pour la première fois depuis la pandémie, dans la partie basse de Wembley. Il y avait donc quand même une très belle ambiance et c’était un grand moment", a déclaré le joueur au micro du quotidien régional britannique l'Express & Star.

Youri Tielemans rêve de remporter l'Europa League

"Ce sera différent mercredi, c’est certain, parce que je suis dans un autre club et qu’il s’agit d’une finale européenne, ce qui n’est pas pareil qu’une coupe nationale. Mais j’espère que les deux resteront de grands moments."

Cette FA Cup remportée avec Leicester lui a donné encore plus envie de remporter d'autres trophées : "Oui, clairement. On veut toujours connaître le succès et gagner des trophées, peu importe où l’on joue. C’est l’objectif." La FA Cup reste à ce jour la plus grande récompense collective remportée par Youri Tielemans, en plus de ses titres de champion de Belgique notamment (2013-2014 et 2016-2017). Aston Villa pourrait ici remporter son premier trophée depuis 30 ans.

Je pense que l’Europa League a vraiment lancé notre saison

Aston Villa s'est imposé contre Bologne à deux reprises en quarts de finale (1-3 et 4-0) avant d'écarter Nottingham Forest (défaite 1-0 et victoire 4-0) en demi-finales. "Je pense que l’Europa League a vraiment lancé notre saison. Après ce match contre Bologne, nous avons pratiquement tout gagné et tout s’est mis en place. On n’a pas douté de nous-mêmes. Il y avait des inquiétudes concernant notre forme, on ne pouvait pas les cacher. Mais il fallait continuer à travailler, revenir aux bases et se dire que la victoire finirait par arriver."

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"Chaque année a été différente. Avec cette équipe, nous faisons quelque chose d’incroyable depuis trois saisons : d’abord la Conference League, puis la Ligue des champions, et maintenant l’Europa League avec une finale. C’est une grande réussite. J’ai hâte d’y être. J’espère que ce sera une belle soirée pour nous. Il faudra profiter du moment et essayer de remporter un trophée", a conclu le joueur belge. Le coup d'envoi de cette finale d'Europa League sera donné ce mercredi soir à 21h00.

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