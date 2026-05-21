"À un moment donné..." : la sélection de ce Diable Rouge enflamme les débats

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"À un moment donné..." : la sélection de ce Diable Rouge enflamme les débats
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Pourquoi privilégier le vétéran de Gérone plutôt que la jeunesse de Mandela Keita ? La sélection d'Axel Witsel pour le Mondial ne passe pas.

La présence d'Axel Witsel dans la sélection de Rudi Garcia pour la Coupe du monde ne fait pas l'unanimité. À 37 ans, le joueur de Gérone disputera un quatrième Mondial avec les Diables Rouges aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Un choix qui a fait réagir de nombreux supporters, ils auraient préféré voir des joueurs comme Mandela Keita ou Nathan De Cat dans la liste.

Le sujet est revenu dans l'émission La Tribune ce lundi soir. Nouveau chroniqueur de l'émission, Lance Kawaya s'est montré critique envers cette décision du sélectionneur. Pour lui, cette Coupe du monde devait servir à installer les joueurs qui représenteront l'avenir de l'équipe nationale.

Un rôle de papa pour Axel Witsel ?

"On voyait que sur les dernières sélections, Garcia avait repris Axel Witsel. Donc c'est vrai que d'un côté, je ne voyais pas pourquoi il l'appelait lors des dernières sélections pour ne pas le prendre à la Coupe du Monde. Mais je pensais qu'il allait trancher dans le vif et qu'il allait quand même s'inscrire dans une logique de préparation du futur. Parce que je trouve qu'il y a des joueurs comme Mandela Keita qui représentent le présent et l'avenir de la sélection."

Le chroniqueur a poursuivi avec un avis encore plus tranché. "Je ne veux pas faire injure à Witsel, je respecte sa carrière. On parle beaucoup de son expérience mais à un moment donné, j'ai envie de dire que la Coupe du monde est un tournoi de foot international. Là, j'ai l'impression qu'on va en voyage scolaire. Il faut quelqu'un pour encadrer les jeunes ? À un moment donné, ces jeunes joueurs, ils jouent tous dans des grands clubs."


Lors de l'Euro 2024 avec Tedesco, Witsel faisait partie du groupe, mais n'avait pas joué durant le tournoi. Garcia a décidé de lui faire confiance pour apporter son vécu aux plus jeunes Diables.

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