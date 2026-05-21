Ebola au Congo : les Léopards vont préparer la Coupe du monde... en Belgique

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Ebola au Congo : les Léopards vont préparer la Coupe du monde... en Belgique
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À quelques semaines de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, les Léopards ont dû modifier leur programme. La sélection congolaise va poser ses valises en Belgique pour préparer le Mondial.

La sélection congolaise a changé ses plans à quelques semaines de la Coupe du monde. En raison de l’épidémie '’Ebola qui touche actuellement le pays, la Fédération congolaise de football a décidé de préparer le tournoi en Belgique plutôt qu'au Congo. Les Léopards vont passer les prochaines semaines en Europe afin de travailler dans un cadre plus calme avant le début du Mondial.

Un premier rendez-vous important est prévu le 3 juin prochain. La République Démocratique du Congo affrontera le Danemark en match amical à Sclessin, à Liège, avec un coup d'envoi fixé à 20h00. Cette rencontre permettra au sélectionneur de régler les derniers détails avant le départ pour les États-Unis.

Matthieu Epolo va retrouver Sclessin, mais avec le Congo

Le gardien Matthieu Epolo jouera à domicile dans le stade du Standard de Liège. Aucun joueur convoqué ne joue dans le championnat local. Ce changement d'organisation est directement lié à la situation sanitaire du pays. L'Organisation mondiale de la santé a lancé une alerte internationale après une forte augmentation des cas suspects d'Ebola.

Des décès et malades depuis plusieurs mois

Plusieurs centaines de contaminations possibles ont été recensées ces dernières semaines, avec plus d'une centaine de décès. Les pays organisateurs de la Coupe du monde (États-Unis, Canada et Mexique) ont renforcé les contrôles sanitaires à leurs frontières. Certaines personnes ayant récemment séjourné au Congo ou dans des pays voisins pourraient être refusées à l'entrée.


La sélection congolaise ne devrait pas être concernée puisque toute sa préparation se déroulera finalement en Europe avant son premier match contre le Portugal de Cristiano Ronaldo le 17 juin. La RDC disputera seulement la deuxième Coupe du monde de son histoire après celle de 1974. Lors de cette première participation, les Congolais n'avaient pas remporté le moindre match et n'avaient inscrit aucun but.

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