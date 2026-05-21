La première surprise des Diables au Mondial ? L'Égypte dévoile sa liste provisoire pour la Coupe du monde

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L'Égypte a dévoilé sa liste pour la Coupe du monde. Premier adversaire des Diables Rouges, les Pharaons miseront sur Mohamed Salah, Marmoush et plusieurs joueurs d'expérience pour créer la surprise.

L'Égypte sera le premier adversaire des Diables Rouges en Coupe du monde. Le rendez-vous est fixé au 15 juin à 21h, du côté de Seattle, aux États-Unis. À quelques semaines du tournoi, le sélectionneur Hossam Hassan a dévoilé sa liste provisoire de 27 joueurs pour le Mondial.

Une seule surprise dans la liste du sélectionneur egyptien

Sans grande surprise, Mohamed Salah sera présent pour guider les Pharaons dans cette compétition très attendue. Plusieurs joueurs connus du football européen figurent dans le groupe. Omar Marmoush de Manchester City fait partie des principales armes offensives égyptiennes.

🚨 OFFICIEL : LA LISTE DE L’ÉGYPTE POUR LA COUPE DU MONDE 2026 ! 🇪🇬⚡️🏆 pic.twitter.com/zbpvb7DUke — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) May 20, 2026

Dans les buts, l'Égypte pourra compter sur Mohamed El Shennawy, Mostafa Shobeir, El Mahdy Soliman et Mohamed Alaa. En défense, Hossam Hassan a retenu Mohamed Hany, Tarek Alaa, Hamdi Fathi, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim, Hossam Abdelmaguid, Mohamed Abdelmomen, Ahmed Fattouh et Karim Hafez. Une défense construite autour des joueurs d'Al-Ahly et du Zamalek.

Au milieu, la liste comprend Marwan Attia, Mohannad Lasheen, Nabil Emad Dunga, Mahmoud Saber, Ahmed Sayed Zizo, Mahmoud Trezeguet, Emam Ashour, Mostafa Ziko, Ibrahim Adel, Haitham Hassan et bien sûr Salah.





Trois attaquants dans la liste

Devant, Marmoush sera accompagné d'Aktay Abdullah et du jeune Hamza Karim, l'attaquant de 18 ans qui évolue avec la réserve du Barça.

L'un des absents de cette liste est Mostafa Mohamed. L'attaquant de Nantes ne participera pas à la Coupe du monde.

Attention à l'Égypte de Mohamed Salah

La Belgique sera favorite dans cette première rencontre, mais ce match pourrait être plus compliqué que prévu pour les Diables Rouges. L'Égypte a plusieurs joueurs capables de faire la différence comme Salah, Marmoush ou Trezeguet.

Les Pharaons espèrent changer leur histoire dans la compétition. Jusqu'ici, l'Égypte n'a jamais dépassé le premier tour. Ils joueront contre la Belgique, l'Iran et la Nouvelle-Zélande.