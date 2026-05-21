La première surprise des Diables au Mondial ? L'Égypte dévoile sa liste provisoire pour la Coupe du monde

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
La première surprise des Diables au Mondial ? L'Égypte dévoile sa liste provisoire pour la Coupe du monde

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

L'Égypte a dévoilé sa liste pour la Coupe du monde. Premier adversaire des Diables Rouges, les Pharaons miseront sur Mohamed Salah, Marmoush et plusieurs joueurs d'expérience pour créer la surprise.

L'Égypte sera le premier adversaire des Diables Rouges en Coupe du monde. Le rendez-vous est fixé au 15 juin à 21h, du côté de Seattle, aux États-Unis. À quelques semaines du tournoi, le sélectionneur Hossam Hassan a dévoilé sa liste provisoire de 27 joueurs pour le Mondial.

Une seule surprise dans la liste du sélectionneur egyptien

Sans grande surprise, Mohamed Salah sera présent pour guider les Pharaons dans cette compétition très attendue. Plusieurs joueurs connus du football européen figurent dans le groupe. Omar Marmoush de Manchester City fait partie des principales armes offensives égyptiennes.

Dans les buts, l'Égypte pourra compter sur Mohamed El Shennawy, Mostafa Shobeir, El Mahdy Soliman et Mohamed Alaa. En défense, Hossam Hassan a retenu Mohamed Hany, Tarek Alaa, Hamdi Fathi, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim, Hossam Abdelmaguid, Mohamed Abdelmomen, Ahmed Fattouh et Karim Hafez. Une défense construite autour des joueurs d'Al-Ahly et du Zamalek.

Au milieu, la liste comprend Marwan Attia, Mohannad Lasheen, Nabil Emad Dunga, Mahmoud Saber, Ahmed Sayed Zizo, Mahmoud Trezeguet, Emam Ashour, Mostafa Ziko, Ibrahim Adel, Haitham Hassan et bien sûr Salah.

Trois attaquants dans la liste

Devant, Marmoush sera accompagné d'Aktay Abdullah et du jeune Hamza Karim, l'attaquant de 18 ans qui évolue avec la réserve du Barça.

L'un des absents de cette liste est Mostafa Mohamed. L'attaquant de Nantes ne participera pas à la Coupe du monde.

Attention à l'Égypte de Mohamed Salah

La Belgique sera favorite dans cette première rencontre, mais ce match pourrait être plus compliqué que prévu pour les Diables Rouges. L'Égypte a plusieurs joueurs capables de faire la différence comme Salah, Marmoush ou Trezeguet.

Les Pharaons espèrent changer leur histoire dans la compétition. Jusqu'ici, l'Égypte n'a jamais dépassé le premier tour. Ils joueront contre la Belgique, l'Iran et la Nouvelle-Zélande.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Egypte
Belgique

Plus de news

Un renfort de poids pour le match du titre : voici le groupe du Club de Bruges contre Malines

Un renfort de poids pour le match du titre : voici le groupe du Club de Bruges contre Malines

13:30
"À un moment donné..." : la sélection de ce Diable Rouge enflamme les débats

"À un moment donné..." : la sélection de ce Diable Rouge enflamme les débats

11:30
1
Fini les matchs internationaux sans intérêt ? L'UEFA prépare une énorme réforme

Fini les matchs internationaux sans intérêt ? L'UEFA prépare une énorme réforme

13:00
Ebola au Congo : les Léopards vont préparer la Coupe du monde... en Belgique

Ebola au Congo : les Léopards vont préparer la Coupe du monde... en Belgique

12:00
OFFICIEL : OH Louvain tourne une grande page de son histoire en cette fin de saison

OFFICIEL : OH Louvain tourne une grande page de son histoire en cette fin de saison

12:20
"Je ne m'attendais pas à moins" : Amadou Onana émerveillé par le bijou de Tielemans en finale

"Je ne m'attendais pas à moins" : Amadou Onana émerveillé par le bijou de Tielemans en finale

11:00
Le Mondial en danger ? Le club de Neymar Jr annonce une mauvaise nouvelle

Le Mondial en danger ? Le club de Neymar Jr annonce une mauvaise nouvelle

10:00
À 90 minutes du titre : voici ce que le Club de Bruges a prévu en cas de sacre ce soir

À 90 minutes du titre : voici ce que le Club de Bruges a prévu en cas de sacre ce soir

10:30
1
Vincent Euvrard vers une prolongation au Standard ? "Cela fait plaisir de voir son travail apprécié au club"

Vincent Euvrard vers une prolongation au Standard ? "Cela fait plaisir de voir son travail apprécié au club"

09:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/05: Cissé

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/05: Cissé

08:00
🎥 "J'étais sur la lune" : Youri Tielemans n'en revenait pas de son but en finale d'Europa League

🎥 "J'étais sur la lune" : Youri Tielemans n'en revenait pas de son but en finale d'Europa League

08:30
Cinq fois plus cher que sa valeur marchande : Charleroi s'offre un milieu ivoirien très suivi

Cinq fois plus cher que sa valeur marchande : Charleroi s'offre un milieu ivoirien très suivi

08:00
"Soit on a la classe, soit on ne l'a pas" : le tacle de Taravel à Keisuke Goto avant son retour au Lotto Park

"Soit on a la classe, soit on ne l'a pas" : le tacle de Taravel à Keisuke Goto avant son retour au Lotto Park

07:30
4
🎥 Le plus grand regret de la carrière d'Eden Hazard : "Je ne lui ai pas assez donné"

🎥 Le plus grand regret de la carrière d'Eden Hazard : "Je ne lui ai pas assez donné"

07:00
Enfin une fin de saison heureuse, au Standard ? "Les épreuves que l'on a traversées nous ont fait grandir" Interview

Enfin une fin de saison heureuse, au Standard ? "Les épreuves que l'on a traversées nous ont fait grandir"

06:30
1
Cinq mois après son départ de l'Union, Sofiane Boufal peut déjà se mettre à la recherche d'un nouveau défi

Cinq mois après son départ de l'Union, Sofiane Boufal peut déjà se mettre à la recherche d'un nouveau défi

06:00
🎥 Youri Tielemans, auteur d'un but splendide, et Amadou Onana remportent l'Europa League avec Aston Villa

🎥 Youri Tielemans, auteur d'un but splendide, et Amadou Onana remportent l'Europa League avec Aston Villa

22:57
Mignolet se rapproche de la fin de sa carrière : Leko n'aura pas d'autre choix que de le titulariser dimanche

Mignolet se rapproche de la fin de sa carrière : Leko n'aura pas d'autre choix que de le titulariser dimanche

22:20
Rik De Mil tempère après la réaction "regrettable" de Wilfried Kanga : "Il a compris son erreur"

Rik De Mil tempère après la réaction "regrettable" de Wilfried Kanga : "Il a compris son erreur"

22:00
Bravo, Vincent Janssen : l'un des meilleurs attaquants de Pro League s'en va par la grande porte

Bravo, Vincent Janssen : l'un des meilleurs attaquants de Pro League s'en va par la grande porte

21:40
Des nouvelles de Henry Lawrence, forfait pour Westerlo - Standard : "On pensait qu'il pourrait jouer"

Des nouvelles de Henry Lawrence, forfait pour Westerlo - Standard : "On pensait qu'il pourrait jouer"

21:20
Il n'a pas traîné : Frédéric Taquin très proche de retrouver un poste après son départ de la RAAL

Il n'a pas traîné : Frédéric Taquin très proche de retrouver un poste après son départ de la RAAL

21:00
Blessé, un Belgo-Congolais va manquer la Coupe du monde avec la RDC

Blessé, un Belgo-Congolais va manquer la Coupe du monde avec la RDC

20:30
1
"Il mérite des adieux à la hauteur de son talent" : c'est confirmé, Vincent Janssen va quitter l'Antwerp !

"Il mérite des adieux à la hauteur de son talent" : c'est confirmé, Vincent Janssen va quitter l'Antwerp !

20:00
Après quatre échecs d'affilée, est-ce déjà la dernière chance d'Edward Still ?

Après quatre échecs d'affilée, est-ce déjà la dernière chance d'Edward Still ?

19:40
Timothé Nkada et les Rouches à 180 minutes du rêve européen : "On veut marquer le Standard de notre empreinte" Interview

Timothé Nkada et les Rouches à 180 minutes du rêve européen : "On veut marquer le Standard de notre empreinte"

19:00
3
Vincent Kompany a oublié le trophée de la Bundesliga dans sa cuisine : sa femme intervient

Vincent Kompany a oublié le trophée de la Bundesliga dans sa cuisine : sa femme intervient

19:25
Un joueur de Manchester City vers un transfert au Bayern de Vincent Kompany cet été ?

Un joueur de Manchester City vers un transfert au Bayern de Vincent Kompany cet été ?

18:40
Ivan Leko a un message clair pour ses joueurs : "Quand vous pensez être plus intelligent que les autres..."

Ivan Leko a un message clair pour ses joueurs : "Quand vous pensez être plus intelligent que les autres..."

18:20
"Je n'ai jamais vécu une saison où j'ai autant appris qu'avec lui" : un jeune Bavarois encense Vincent Kompany

"Je n'ai jamais vécu une saison où j'ai autant appris qu'avec lui" : un jeune Bavarois encense Vincent Kompany

18:00
Clap de fin à domicile : les cinq matchs au Mambourg qui ont fait la saison de Charleroi

Clap de fin à domicile : les cinq matchs au Mambourg qui ont fait la saison de Charleroi

17:30
1
Unai Emery pourrait entrer encore un peu plus dans l'histoire : "L'Europe compte énormément pour moi"

Unai Emery pourrait entrer encore un peu plus dans l'histoire : "L'Europe compte énormément pour moi"

17:00
Malgré peu de temps de jeu en club, Theo Bongonda n'a jamais douté quant à sa participation au Mondial

Malgré peu de temps de jeu en club, Theo Bongonda n'a jamais douté quant à sa participation au Mondial

16:30
"Seuls ceux qui sont prêts à tout donner seront de la partie" : Jérémy Taravel envoie un message à ses joueurs

"Seuls ceux qui sont prêts à tout donner seront de la partie" : Jérémy Taravel envoie un message à ses joueurs

16:00
Felice Mazzù sur le départ ? "J'ai lu les rumeurs, mais..." Réaction

Felice Mazzù sur le départ ? "J'ai lu les rumeurs, mais..."

15:30
2
Remco Evenepoel célèbre le titre d'Arsenal à l'entraînement : "Allez les Gunners"

Remco Evenepoel célèbre le titre d'Arsenal à l'entraînement : "Allez les Gunners"

15:00

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 1
Mexique Mexique 11/06 Afrique du Sud Afrique du Sud
Corée du Sud Corée du Sud 12/06 République tchèque République tchèque
Etats-Unis Etats-Unis 13/06 Paraguay Paraguay
Quatar Quatar 13/06 Suisse Suisse
Brésil Brésil 14/06 Maroc Maroc
Haïti Haïti 14/06 Ecosse Ecosse
Australie Australie 14/06 Turquie Turquie
Allemagne Allemagne 14/06 Curacao Curacao
Pays-Bas Pays-Bas 14/06 Japon Japon
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 15/06 Equateur Equateur
Suède Suède 15/06 Tunisie Tunisie
Espagne Espagne 15/06 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Belgique Belgique 15/06 Egypte Egypte
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
France France 16/06 Sénégal Sénégal
Iraq Iraq 17/06 Norvège Norvège
Argentine Argentine 17/06 Algérie Algérie
Autriche Autriche 17/06 Jordanie Jordanie
Portugal Portugal 17/06 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Angleterre Angleterre 17/06 Croatie Croatie
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Ouzbékistan Ouzbékistan 18/06 Colombie Colombie
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved