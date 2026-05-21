Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/05: Cissé

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Cissé

Cinq fois plus cher que sa valeur marchande : Charleroi s'offre un milieu ivoirien très suivi

Le Sporting de Charleroi enregistre l'arrivée d'Isaac Cissé. Les Carolos auraient déboursé un montant supérieur à la valeur actuelle du milieu ivoirien. (Lire la suite)