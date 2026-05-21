Le Mondial en danger ? Le club de Neymar Jr annonce une mauvaise nouvelle

Neymar a été repris par Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde 2026. Mais quelques jours plus tard, Santos a annoncé une nouvelle blessure du Brésilien au mollet.

Cette semaine, tout le Brésil a retenu son souffle pour Neymar Jr. Beaucoup de supporters craignaient de ne pas voir la star brésilienne dans la liste de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde 2026. Avec ses blessures à répétition et sa fragilité physique, le doute existait pour le joueur de Santos. Finalement, son nom était dans la sélection du technicien italien.

Pas de Mondial sans Neymar pour les Brésiliens

Des vidéos de supporters en train de célébrer la présence de Neymar ont envahi les réseaux sociaux. Certains ont interrompu la conférence de presse d'Ancelotti pendant quelques instants tellement l'annonce a provoqué du bruit et de l'émotion. Malgré les critiques de ces dernières années, Neymar est un joueur à part au Brésil.

Sa dernière Coupe du monde...

À 34 ans, l'ancien joueur du PSG sait que ce Mondial sera le dernier de sa carrière. Ancelotti voulait un Neymar impliqué avant de le prendre dans son groupe. Le Brésilien a accepté les demandes du sélectionneur et travaille depuis plusieurs semaines avec Santos afin d'arriver dans les meilleures conditions possibles pour le tournoi.

Cette nuit, Santos a annoncé une nouvelle qui n'a pas rassuré les Brésiliens. Neymar souffre d'un problème au mollet et n'a pas joué le match de Copa Sudamericana contre San Lorenzo 2-2.

Un petit doute avant le Mondial

Rodrigo Zogaib, le coordinateur du centre médical du club, a donné des nouvelles du Brésilien. "Neymar souffre d'une légère blessure au mollet, un œdème. Mais, selon notre plan, sa convalescence lui permettra d'être apte la semaine prochaine lorsqu'il rejoindra l'équipe nationale."





Le Brésilien devrait être absent entre cinq et dix jours. Pour le moment, sa participation à la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Méxique n'est pas remise en cause.