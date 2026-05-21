OFFICIEL : OH Louvain tourne une grande page de son histoire en cette fin de saison

Muzamel Rahmat Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
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OFFICIEL : OH Louvain tourne une grande page de son histoire en cette fin de saison
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OH Louvain se séparera de trois joueurs à l'issue de la saison. Le capitaine Mathieu Maertens quittera OHL après neuf saisons passées au club et plus de 250 matchs disputés.

OH Louvain occupe la dernière place des Europe Play-Offs avec 23 points et n'a plus grand-chose à espérer en cette fin de saison. Les deux dernières rencontres auront une saveur particulière pour certains joueurs. Ce jeudi, le club louvaniste a annoncé le départ de trois joueurs à l'issue de l'exercice.

Maertens fera ses adieux après neuf ans à OHL

Le départ qui retient le plus l'attention est celui de Mathieu Maertens. Après neuf saisons sous les couleurs d'OHL, le milieu de terrain quittera le club à la fin du championnat, comme l'a annoncé le club sur ses réseaux sociaux. Le capitaine sera honoré lors de la dernière rencontre de la saison.

"Le contrat du capitaine ne sera pas prolongé. Lors du dernier match à domicile contre le KRC Genk, nous offrirons à Mathieu les adieux qu'il mérite", peut-on lire. Le Belge de 31 ans avait rejoint OHL à l'été 2017 en provenance du Cercle de Bruges. Depuis, il a disputé pas moins de 253 matchs. Il a inscrit 48 buts et délivré 23 assists. Il est libre de s'engager où il le souhaite.

Maziz et Prévot quittent également Louvain

Maertens ne sera pas le seul joueur à quitter OHL cet été. "Les contrats de Youssef Maziz et de Maxence Prévot ne seront pas prolongés. Les deux joueurs seront mis à l'honneur samedi", a fait savoir la direction.


Maziz avait été recruté à l'été 2023 en provenance du FC Metz. Il a disputé 113 matchs avec le club, pour un total de 15 buts et 16 assists. Le gardien Prévot est aussi sous contrat avec OHL depuis 2023 et a défendu les cages louvanistes à 27 reprises.

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