"Je ne m'attendais pas à moins" : Amadou Onana émerveillé par le bijou de Tielemans en finale

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Je ne m'attendais pas à moins" : Amadou Onana émerveillé par le bijou de Tielemans en finale

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Youri Tielemans et Amadou Onana ont remporté l'Europa League avec Aston Villa mercredi soir. Les deux Diables arriveront en champions d'Europe à Tubize.

Mercredi soir, Aston Villa a remporté l'Europa League pour la première fois de son histoire en battant Fribourg 3-0 en finale à Istanbul. Les Anglais ont pris l'avantage grâce à Youri Tielemans, auteur du premier but de la rencontre avec une superbe reprise dans la surface.

"C'est incroyable. Je n'ai pas les mots"

Amadou Onana, qui est monté à la 66e minute, avait du mal à réaliser ce qu'il venait de vivre. Le Diable Rouge est passé au micro de la RTBF. "C'est incroyable. Je n'ai pas les mots. Je n'ai plus de voix alors que la soirée n'a même pas commencé", a-t-il confié. Entouré de sa famille, le milieu belge profitait de cette soirée.

Onana est revenu sur le superbe but de son compatriote. Pour lui, cette frappe ne devait rien au hasard. "C'est du Youri. Je ne m'attendais pas à moins. Il avait déjà inscrit le même aux Young Boys la saison dernière en Champions League. Il a refait sa spéciale", a-t-il raconté en rigolant.

Un but travaillé à l'entraînement

Tielemans a expliqué son but avec beaucoup de simplicité. "Il est magnifique. C'est travaillé à l'entraînement. J'ai quand même un peu cogité parce que le ballon met du temps à venir. Mais j'ai essayé de rester au-dessus du ballon comme je l'ai appris quand j'étais jeune" a expliqué le capitaine des Diables Rouges.

Les deux Diables Rouges devraient arriver avec le sourire à Tubize après cette victoire en Europa League. Leandro Trossard et Arsenal auront eux aussi l'occasion de remporter leur première Ligue des champions. Pour cela, il faudra battre le Paris Saint-Germain en finale le 30 mai.

Lire aussi… 🎥 Youri Tielemans, auteur d'un but splendide, et Amadou Onana remportent l'Europa League avec Aston Villa

Tielemans et Onana vont retrouver la sélection après le dernier match de Premier League pour les derniers rendez-vous avant la Coupe du monde. Deux matchs amicaux sont au programme : face à la Croatie le 2 juin, puis contre la Tunisie le 6 juin.

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