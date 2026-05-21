Brésil, Allemagne, Sénégal... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Brésil, Allemagne, Sénégal... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées
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Les listes pour la Coupe du monde 2026 tombent les unes après les autres. Retrouvez ci-dessous les listes dévoilées récemment.

Nicolas Baccus

Ilay Camara et plusieurs anciens de Pro League : le Sénégal dévoile sa sélection presque définitive pour le Mondial

Le Sénégal a dévoilé une liste de 28 joueurs pour la Coupe du monde 2026. Elle n'est donc pas totalement définitive, le nombre maximal étant de 26. Plusieurs joueurs bien connus en Belgique figurent dans la sélection. L'Anderlechtois et ancien joueur du Standard de Liège et du RWDM, Ilay Camara, est bien dans la sélection.

On retrouve également de nombreux joueurs passés par la Belgique : Chérif Ndiaye, passé par Waasland-Beveren, Abdoulaye Seck, ancien joueur de l'Antwerp, Moustapha Mbow, prêté à Seraing par le Stade de Reims, Mamadou Sarr, prêté au RWDM Brussels par l'OL, l'inévitable Kalidou Koulibaly, qui a évolué au KRC Genk, ainsi que Krépin Diatta, ancien joueur du Club de Bruges.

Nicolas Baccus

Deniz Undav et Manuel Neuer de retour : l’Allemagne dévoile sa sélection pour la Coupe du monde

Alors que l'Égypte a récemment dévoilé sa liste, à laquelle nous avons consacré un article spécialement dédié, c'est désormais au tour de l'Allemagne de dévoiler ses 26 joueurs.

La sélection a repris Manuel Neuer, qui sort de sa retraite internationale prise après l'Euro 2024. Le jeune Lennart Karl, 18 ans à peine, figure également dans la liste.

À noter la présence de l'ancien joueur de l'Union SG, Deniz Undav, qui évolue du côté de Stuttgart. Le buteur avait porté les couleurs de l'Union SG entre 2020 et 2022. Il comptabilise pas moins de 70 matchs joués avec les Unionistes, pour 45 buts inscrits et 18 assists délivrés.

Nicolas Baccus

La liste de la Suisse dévoilée

La liste de la Suisse pour la Coupe du monde 2026 est connue. L’Association suisse de football a dévoilé les joueurs repris via un format original en révélant les noms progressivement avec des énigmes et indices.

Un seul joueur passé par la Jupiler Pro League figure dans la sélection. Il s'agit de l'ancien joueur du Club de Bruges Ardon Jashari (AC Milan), qui a plus que jamais laissé sa trace en Belgique en remportant le Soulier d'Or 2025. Dans la liste, on retrouve des noms connus comme Manuel Akanji, Breel Embolo, Granit Xhaka, Gregor Kobel ou encore Denis Zakaria.

Nicolas Baccus

La liste du Portugal : Cristiano Ronaldo bien présent

Le Portugal a dévoilé la sélection des 26 joueurs qui représenteront le pays à la Coupe du monde 2026. Aucun joueur évoluant dans le championnat belge ou étant passé par la Jupiler Pro League ne figure dans la liste de l'ancien sélectionneur des Diables Rouges, Roberto Martínez.

À l'âge de 41 ans, Cristiano Ronaldo a bien été repris et disputera son sixième tournoi dans sa carrière. Parmi les autres joueurs, on retrouve notamment João Cancelo, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Rafael Leão ou encore Gonçalo Ramos. À noter que le joueur du Club de Bruges Carlos Forbs n'a pas été sélectionné.

Nicolas Baccus

Trois joueurs passés par la Belgique sélectionnés avec l’Écosse

L'Écosse a dévoilé ce mardi sa liste pour la Coupe du monde 2026. Trois joueurs passés par la Belgique figurent dans la sélection. Il s'agit de Jack Hendry, passé par Ostende et le Club de Bruges, George Hirst, ancien joueur d'OH Louvain, et Lawrence Shankland, qui a évolué sous les couleurs du Beerschot. Parmi les joueurs repris par le sélectionneur Steve Clarke figurent notamment Andrew Robertson, John McGinn, Scott McTominay ou encore Ché Adams. La nation figure dans le groupe C aux côtés du Brésil, du Maroc et d'Haïti. L'Écosse débutera sa Coupe du monde face à Haïti dans la nuit du 14 juin.

Nicolas Baccus

João Pedro réagit à sa non-sélection avec le Brésil

Grand absent de la liste du Brésil, João Pedro a réagi à sa non-sélection en story Instagram.

"J’ai essayé de donner le meilleur de moi-même à chaque instant. Malheureusement, il n’a pas été possible de réaliser ce rêve de représenter mon pays lors d’une Coupe du monde."

"Mais je reste calme et concentré, comme j’essaie toujours de l’être. Les joies et les frustrations font partie du football."

"À partir de maintenant, je souhaite bonne chance à tous ceux qui seront présents et je serai simplement un supporter de plus pour les encourager à ramener le sixième titre à la maison."

 

Florent Malice

Le Brésil avec Neymar mais sans Joao Pedro

Carlo Ancelotti a dévoilé ce qui était peut-être la liste la plus attendue de cette Coupe du Monde 2026. Car tout le monde attendait de savoir si Neymar Jr disputerait une dernière fois un Mondial, à 34 ans et après des années de galère. La réponse est oui : Ancelotti a rappelé le joueur de Santos avec la Seleçao. Une annonce qui a été fêtée comme un titre au Brésil, mais qui laisse de côté entre autres Joao Pedro (Chelsea).

Igor Thiago (ex-Bruges), qui était devenu international brésilien en mars dernier, est bien présent dans cette liste de 26 après une saison à 22 buts en Premier League. Pas trace par contre de Thiago Silva (41 ans), qui se prenait lui aussi à rêver d'une dernière Coupe du Monde. 

Florent Malice

Dick Advocaat révèle la sélection de Curaçao

Curaçao participe à sa première Coupe du Monde en juin prochain. Une compétition que la petite nation insulaire disputera avec, sur le banc, le sélectionneur le plus âgé de l'histoire de la compétition : Dick Advocaat, revenu aux affaires après avoir pris ses distances suite aux soucis de santé de sa fille. L'ancien sélectionneur des Diables Rouges  a dévoilé sa sélection pour le Mondial ce lundi. 

Une sélection au sein de laquelle on retrouve un ancien de Pro League : l'ex-Brugeois Tahith Chong, ancien grand talent de Manchester United. 

Curaçao affrontera l'Allemagne, l'Equateur et la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde dans le groupe E. 

Nicolas Baccus

L'Autriche dévoile sa sélection

L'Autriche a également dévoilé sa sélection pour la Coupe du monde 2026. Aucun joueur passé par la Belgique ne figure dans la sélection. Parmi les joueurs les plus connus, on retrouve notamment David Alaba, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, Marko Arnautović ou encore Carney Chukwuemeka.

L'Autriche figure dans le groupe J du tournoi. Les hommes de Ralf Rangnick affronteront la Jordanie (le 17 juin), l'Argentine (le 22 juin) et l'Algérie (28 juin) en phase de groupe du Mondial. Les Autrichiens sont qualifiés pour la compétition en terminant premiers de leur groupe, devant la Bosnie-Herzégovine, qui s'est également qualifiée via les barrages européens.

Nicolas Baccus

10 joueurs liés au championnat belge

La République démocratique du Congo a annoncé les 26 Léopards qui disputeront la Coupe du monde après 52 ans d'absence. De nombreux joueurs passés par la Belgique ou actuellement dans le championnat figurent dans la liste. Le gardien du Standard de Liège, Matthieu Epolo, et le latéral gauche du KRC Genk, Joris Kayembe, sont les deux joueurs évoluant actuellement dans le championnat belge à être repris. 

En plus, figurent d'autres joueurs passés par le championnat belge : Steve Kapuadi, ancien joueur du Jong Gent, Rocky Bushiri, passé par Ostende, Eupen, Saint-Trond et Malines, l'ancien Anderlechtois Chancel Mbemba, l'ex-Anversois Dylan Batubinsika, le joueur formé à Anderlecht qui s'est surtout révélé à l'Union SG, Noah Sadiki, Edo Kayembe, qui a évolué sous les couleurs d'Anderlecht et d'Eupen, l'ex-Malinois Ngal'ayel Mukau et enfin Theo Bongonda, passé par Zulte Waregem et le KRC Genk.

Nicolas Baccus

Un ancien joueur du Sporting de Charleroi disputera le Mondial avec le Cap-Vert

Le Cap-Vert a dévoilé sa sélection pour la Coupe du monde 2026. Trois joueurs passés par la Belgique figurent dans la liste.

On retrouve d’abord Hélio Varela, qui évoluait sous les couleurs de La Gantoise la saison dernière. Ensuite Nuno Da Costa, qui est passé par Mouscron lors de la saison 2020-2021, a également été appelé.

Willy Semedo, ancien joueur du Sporting de Charleroi, disputera lui aussi le Mondial. Il était passé par les Zèbres lors de la saison 2019-2020, où il avait été prêté au KSV Roulers durant l’hiver.

Nicolas Baccus

Luka Vušković dans la sélection de la Croatie

La Croatie a dévoilé sa liste pour la Coupe du monde 2026. La sélection a également dévoilé les sept joueurs réservistes prêts à remplacer un éventuel malade ou blessé. Dans la liste des 26 figurent trois joueurs sont passés par la Belgique. Il y a évidemment Ivan Perišić, qui a évolué au KSV Roulers en 2009 et au Club de Bruges entre 2009 et 2011. Prêté par le Hajduk Split à Westerlo la saison dernière, Luka Vušković figure également dans la sélection. Toni Fruk présent dans la liste est lui aussi passé par le plat pays entre 2018 et 2019, où il a évolué à Mouscron.

Franjo Ivanović, joueur de l'Union Saint-Gilloise la saison dernière, et Karlo Letica, gardien du Club de Bruges entre 2018 et 2021, figurent dans les réservistes.

À noter que Luka Modrić a été repris pour disputer sa dernière Coupe du monde.

Loïc Woos

Koné, Guiagon ou encore Adingra avec la Côte d'Ivoire

La Côte d’Ivoire a également annoncé sa sélection pour la Coupe du monde 2026, ce vendredi. Le Sporting Charleroi place deux joueurs avec le gardien Mohamed Koné et l’ailier Parfait Guiagon, tandis que l’attaquant du Cercle de Bruges Oumar Diakité est également du voyage.

La sélection des Éléphants comprend aussi plusieurs anciens de la Jupiler Pro League, comme l’ex-ailier de l’Union Simon Adingra (AS Monaco), ainsi que les défenseurs Odilon Kossounou (Atalanta) et Emmanuel Agbadou (Besiktas), passés respectivement par le Club de Bruges et Eupen. Les Ivoiriens défieront dans le groupe E l’Équateur (14 juin à Philadelphie), l’Allemagne (20 juin à Toronto) et le débutant Curaçao (25 juin à Philadelphie).

Loïc Woos

La Tunisie avec Dylan Bronn et le frère de Sami Khedira

Le sélectionneur français de la Tunisie, Sabri Lamouchi, a dévoilé vendredi ses 26 joueurs retenus en vue de la Coupe du monde 2026 lors de laquelle les Aigles de Carthage affronteront la Suède (14 juin à Guadalupe), le Japon (20 juin à Guadalupe) et les Pays-Bas (25 juin à Kansas City).

Une sélection dans laquelle on retrouve notamment l’ancien défenseur de La Gantoise Dylan Bronn (Servette FC), le milieu de Burnley Hannibal et Rani Khedira (Union Berlin), le frère de l’ancien international allemand Sami Khedira, qui a changé de nationalité sportive plus tôt cette année et qui va disputer sa première phase finale de Coupe du monde.

Loïc Woos

Des visages bien connus en Belgique dans la sélection de Haïti

Les différentes sélections pour la Coupe du monde 2026 continuent de tomber. Place à Haïti, où le défenseur central Jean-Kévin Duverne, actuellement prêté à La Gantoise, et le latéral droit Wilguens Paugain (Zulte Waregem) figurent dans la liste du sélectionneur français Sébastien Migné.

L’ancien d’Anderlecht Hannes Delcroix, qui avait honoré une sélection avec les Diables Rouges en 2020 avant de changer de nationalité sportive, est également du voyage. Une sélection dans laquelle on retrouve également les attaquants Ruben Providence (ex-Club de Bruges), Frantzdy Pierrot (ex-Mouscron) et Duckens Nazon (ex-STVV). Haïti affrontera l’Écosse, le Brésil et le Maroc lors de la phase de poules.

Scott Crabbé

Le Japon avec Keisuke Goto

Autre sélection suivie de près en Pro League, le Japon a rendu sa liste définitive pour la Coupe du Monde. On y trouve pas moins de dix joueurs passés par la Belgique, dont sept qui ont évolué (ou évoluent toujours) à Saint-Trond. Keisuke Goto en fait partie, il pourra ainsi continuer à faire monter sa valeur marchande, pour le plus grand plaisir d'Anderlecht. Il sera accompagné par son coéquipier Shogo Taniguchi. Junya Ito (Genk) sera aussi de la partie. Si le STVV n'envoie finalement que deux joueurs nippons au Mondial, plusieurs de ses anciens éléments seront donc bien au rendez-vous. On peut citer Zion Suzuki (Parme), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Wataru Endo (Liverpool) ou encore Daichi Kamada (Francfort). Ayase Ueda (ex-Cercle) et Tsuyoshi Watanabe (ex-Cercle et Gand) sont eux aussi repris.

Grosse surprise dans la sélection de Graham Potter pour la Coupe du Monde 2026 : parmi les attaquants, on retrouve un certain Gustaf Nilsson (28 ans) aux côtés de certitudes comme Alexander Isak et Viktor Gyökeres. L'attaquant du Club de Bruges avait, il faut dire, déjà été repris en mars dernier pour les barrages de la Coupe du Monde. 

Mais Nilsson réalise une saison loin de ce qui, habituellement, devrait permettre à un joueur de disputer une Coupe du Monde. Le Brugeois n'a en effet disputé que 11 bouts de matchs (108 minutes) avec les Blauw & Zwart, sans être titularisé une seule fois par Ivan Leko et sans marquer ni délivrer de passe décisive.

Durant la trêve de mars, lors de laquelle la Suède a éliminé l'Ukraine puis la Pologne en barrages, Nilsson n'est même pas monté au jeu. Mais visiblement, ce que Graham Potter (devenu sélectionneur en octobre dernier) a vu à l'entraînement lui a suffi.

Une aubaine pour le Club de Bruges ?

Cette sélection miracle est une aubaine pour le Club de Bruges, qui veut se débarrasser du Suédois auquel il reste encore deux ans de contrat. Gustaf Nilsson aura désormais un statut de Mondialiste, lui qui n'est plus estimé qu'à 2 millions d'euros sur Transfermarkt. En 2024, le FC Bruges avait dépensé 6,9 millions pour attirer l'attaquant de l'Union Saint-Gilloise. 

Nilsson compte 8 caps et trois buts pour la Suède. Ses dernières minutes datent du 22 mars 2025 face au Luxembourg ; il n'a ensuite plus été repris pendant un an. Reste à voir s'il obtiendra du temps de jeu à la Coupe du Monde 2026 : la Suède y affrontera la Tunisie (15/06), les Pays-Bas (20/06) et le Japon (26/06) dans un groupe F particulièrement ouvert. 

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