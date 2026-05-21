Brésil, Allemagne, Sénégal... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées



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Deviens fan de Anderlecht! 4350 Les listes pour la Coupe du monde 2026 tombent les unes après les autres. Retrouvez ci-dessous les listes dévoilées récemment.



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