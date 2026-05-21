À 90 minutes du titre : voici ce que le Club de Bruges a prévu en cas de sacre ce soir

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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À 90 minutes du titre : voici ce que le Club de Bruges a prévu en cas de sacre ce soir

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Le Club de Bruges peut devenir champion de Belgique ce soir à Malines. Après sa démonstration contre l'Union Saint-Gilloise, le club brugeois n'est plus qu'à une victoire ou nul d'un 20e sacre national.

Le Club de Bruges est à 90 minutes d'un nouveau sacre en Pro League. Grâce à son impressionnante victoire 5-0 contre l'Union Saint-Gilloise le week-end dernier, le club brugeois a pris une énorme option sur le titre. En cas de victoire ce soir contre le KV Malines, les Blauw en Zwart décrocheront le 20e championnat de leur histoire.

Pour préparer ce rendez-vous décisif, le groupe quittera son camp de base dans la journée afin de rejoindre un hôtel situé près de Malines. Les Brugeois veulent rester concentrés avant ce match capital.

Des supporters en déplacement et au Jan Breydel

1 100 supporters brugeois feront le déplacement pour pousser leur équipe vers le titre. Plusieurs proches et familles de joueurs seront présents dans les tribunes. À Bruges, près de 5 000 supporters suivront la rencontre du côté du stade Jan Breydel.

Si le Club confirme son avantage au classement, les festivités officielles devront attendre d'après nos confrères de Het Laatste Nieuws. Les joueurs ne célébreront pas avec les supporters après la rencontre. Le bus retournera directement au camp de base après le match.

Par contre, le Club de Bruges prévoit une grande fête dimanche lors du dernier match de Champions' Play-Offs contre La Gantoise. Les célébrations devraient continuer lundi sur la Grand-Place de Bruges.

Lire aussi… Un renfort de poids pour le match du titre : voici le groupe du Club de Bruges contre Malines

Une collection de Pro League pour les trois cadres du vestiaires

La saison dernière, c’est l'Union Saint-Gilloise qui avait terminé championne, alors que Bruges avait soulevé le trophée en 2024. Les joueurs d'Ivan Leko ont l’occasion de reprendre leur couronne ce soir. Hans Vanaken et Brandon Mechele, deux des grands cadres du vestiaire, pourraient remporter le septième championnat de leur carrière. Simon Mignolet viserait un cinquième sacre en Pro League. Toute la Belgique suivre ce match à partir de 20h30 sur DAZN.

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