Vincent Euvrard vers une prolongation au Standard ? "Cela fait plaisir de voir son travail apprécié au club"

Après moins de douze mois, Vincent Euvrard devrait déjà prolonger son contrat courant jusqu'au 30 juin 2027 au Standard. Les deux parties veulent continuer l'aventure, mais devraient attendre la fin de la saison avant de se mettre d'accord sur chaque détail.

Arrivé fin août dernier pour remplacer Mircea Rednic après un début de saison décevant, Vincent Euvrard comptabilise un bilan de 1,7 point par match en 36 rencontres officiées sur le banc des Rouches.

Un bilan qui s’est considérablement amélioré ces dernières semaines, le Matricule 16 restant sur cinq matchs sans défaite et n’ayant perdu que trois de ses dix-sept derniers matchs. En bords de Meuse, un sentiment prend de plus en plus d’importance : Euvrard est l’homme qu’il faut pour ramener le Standard à sa place, parmi les fers de lance du championnat de Belgique, ainsi qu’en Coupe d’Europe.

L’ancien entraîneur de Dender est encore lié au club jusqu’au 30 juin 2027. Mais du côté de la direction sportive, et notamment de Marc Wilmots, l’envie de prolonger son contrat est déjà présente, afin de (théoriquement) sécuriser son avenir et de lui donner un maximum de confiance.

Vincent Euvrard devrait prolonger au Standard à la fin de la saison

Un sujet sur lequel Vincent Euvrard s’est brièvement exprimé en conférence de presse après le succès de ses joueurs au Kuipje, ce mardi soir. Une offre de prolongation de contrat devrait bien arriver sur la table, mais les deux parties ne devraient se mettre d’accord qu’une fois la saison terminée.

"Cela fait du bien quand ton travail est apprécié dans le club et par les gens qui travaillent avec toi au quotidien. Quand il y a encore un an de contrat et que le club veut déjà te prolonger, c’est bon signe. Cela me fait plaisir qu’on apprécie mon travail, comme moi j’apprécie les gens avec qui je travaille. J’adore ce club. Je l’adorais déjà avant, de l’extérieur, et je l’adore encore plus maintenant."





"J’espère que cette prolongation va se matérialiser, mais je pense que oui, car l’intention est là des deux côtés. Mais le plus important est le match contre Charleroi, et espérons qu’il y en ait un autre derrière. On finira ensuite les choses calmement", a conclu Vincent Euvrard, qui a donc avoué entre les lignes qu’il aimerait, lui aussi, prolonger l’aventure à Sclessin.