Le SL16 s'offre un talent luxembourgeois du nouveau club de Nathan De Cat

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Le SL16 s'offre un talent luxembourgeois du nouveau club de Nathan De Cat
Photo: © photonews
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Le Standard a annoncé le recrutement d'un milieu de terrain luxembourgeois pour renforcer son équipe U18. Il devrait à terme être intégré à l'équipe U23 du SL16 qui évolue en D1 FFA

En marge de la rencontre amicale disputée à son centre de formation contre les Francs Borains, le Standard a annoncé le recrutement d'un nouveau joueur.

Si vous n'aviez pas les yeux bien ouverts, vous auriez pu avoir une hallucination visuelle, lire Batshuayi et croire à un retour à Sclessin de l'ancien buteur des Diables rouges et enfant du club. Mais non, il s'agit de Kylian Batchakui, un milieu de terrain luxembourgeois - et possédant la double nationalité avec le Portugal comme il se doit au Grand-Duché - de 19 ans. Il possède aussi des origines camerounaises, comme un autre Kylian, bien connu en équipe de France.

Le chemin inverse de De Cat

Nathan De Cat s'est officiellement engagé ce vendredi avec Hoffenheim. Un club d'où provient d'ailleurs Kylian Batchakui, qui a évolué avec les U17 et U19 de la formation allemande. Avant cela, le milieu de terrain a joué dans sa compétition nationale, du côté d'Ettelbruck, du Racing FC Union Luxembourg, du FC 72 Erpeldange et du RM Hamm Benfica, histoire de rappeler la forte présence de la communauté lusitanienne au Grand-Duché, ainsi que son autre nationalité.


N'ayant disputé que des rencontres dans les catégories de jeunes, ce qui est aussi le cas en sélection luxembourgeoise, Kylian Batchakui devra d'abord faire ses preuves avec les U18 "rouches" avant de peut-être être intégré progressivement en D1 FFA avec le SL16, l'équipe U23 du Standard.

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