Le successeur de Nilson Angulo ? Une offre de quatre millions formulée par Anderlecht

Scott Crabbé, journaliste football
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Le successeur de Nilson Angulo ? Une offre de quatre millions formulée par Anderlecht
Photo: © photonews

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Anderlecht cherche toujours à se renforcer sur son flanc gauche. Les Mauves seraient sur la piste de Stefan Baiaram, un ailier roumain de 23 ans.

Anderlecht a beau avoir annoncé hier l'arrivée du milieu offensif Lukas Ambros, le mercato mauve est encore loin d'être conclu. Sur le côté gauche, le départ de Nilson Angulo il y a six mois n'a toujours pas véritablement été comblé. Dans cette optique, La Dernière Heure rapporte l'intérêt du Sporting pour Ștefan Baiaram.

Il s'agit d'un ailier actif du côté de l'Universitatea Craiova. Selon La Dernière Heure, Anderlecht a déjà transmis une offre de quatre millions d’euros. Craiova en voudrait toutefois cinq, un montant cohérent avec sa valeur marchande, estimée à cinq millions par Transfermarkt, et son contrat valable jusqu'en 2028.

Ștefan Baiaram pour animer le flanc gauche anderlechtois ?

Formé au club, Baiaram s'est particulièrement illustré la saison dernière, avec 12 buts et 6 assists. Cette semaine encore, il a trouvé le chemin des filets lors des tours préliminaires de la Ligue des Champions face aux Biélorusses du ML Vitebsk. Craiova s’est imposé 1-4.

Anderlecht devra donc se montrer convaincant, mais dispose d'autres options pour son flanc gauche dans son radar. Reste désormais à observer l'issue des négociations avec l'Universitatea Craiova pour l'international roumain (six sélections, un but).

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