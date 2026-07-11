Officiel : Manchester City envoie une pépite à 15 millions s'aguerrir en Pro League !

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : Manchester City envoie une pépite à 15 millions s'aguerrir en Pro League !
Photo: © photonews
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Lommel a réalisé une opération en or en se faisant prêter Sverre Nypan par Manchester City. Le jeune milieu de terrain est vu comme un grand talent du football norvégien.

Que Lommel puisse compter sur Manchester City pour se renforcer n’a, en soi, rien de surprenant vu les transferts fréquents au sein du City Football Group. Les dernières saisons, plusieurs espoirs cityzens sont ainsi déjà venu s'aguerrir dans le Limbourg. La venue de Sverre Nypan n'en est pas moins marquante. Le Norvégien n’est plus un simple jeune à découvrir : il s’est déjà fait un nom très tôt dans son pays.

À Rosenborg, il a débuté avec l’équipe première à seulement 15 ans. Ensuite, tout s’est enchaîné rapidement. Nypan est devenu un élément régulier et a finalement totalisé 70 matches officiels pour le club, avec 14 buts et 11 assists à la clé.

Ces statistiques, combinées à sa progression, lui ont valu un transfert vers Manchester City il y a un an. Vu le potentiel du garçon, les Skyblues n'ont pas hésité à le blinder jusqu'en 2030, payant 15 millions à Rosenborg. Un montant qui n'était même pas supérieur à sa valeur marchande.

Sverre Nypan pour mettre la Pro League d'accord

La saison dernière, Nypan a déjà engrangé de l’expérience en Angleterre. Il a d’abord été prêté à Middlesbrough en Championship. Il est ensuite retourné à Manchester City, où il a évolué avec l’Elite Development Squad et s’est aussi entraîné régulièrement avec le noyau A de Pep Guardiola, apparaissant une première fois sur le banc lors de la demi-finale de League Cup contre Newcastle.

Pour Lommel, il s’agit d’un renfort intéressant car il peut évoluer à plusieurs postes. Il préfère jouer dans l’axe au milieu de terrain, mais peut aussi être aligné plus haut entre les lignes, sur un côté, voire en attaque. Si Lommel a changé de dimension avec sa montée en D1A, ses transferts pourraient, eux aussi, avoir changé de calibre.

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