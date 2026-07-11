Officiel : le RFC Liège annonce sa deuxième recrue de l'été

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : le RFC Liège annonce sa deuxième recrue de l'été
Photo: Nicolas Darimont
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Ryan Ogam est la deuxième recrue estivale du RFC Liège. Le Kényan de 21 ans arrive pour renforcer l'attaque des Sang et Marine.

En cette intersaison, le RFC Liège a déjà enregistré neuf transferts sortants. Le club liégeois doit notamment se renforcer en attaque suite aux départs de Frédéric Soèllé Soèllé (retour de prêt), Emrehan Gdikli (fin de contrat), Alexis Lefevbre et Fadel Gobitaka (tous deux partis en France).

Une perle rare dans la vaine d'Oumar Diouf serait la bienvenue. La direction espère l'avoir trouvée en la personne de Ryan Ogam, dont le transfert vient d'être officialisé, après que le joueur ait passé (et réussi) sa visite médicale samedi.

Une nouvelle recrue pour le secteur offensif

Il s'agit d'un attaquant kényan de 21 ans actif à Wolfsberger. Le club autrichien a été le dénicher au Kenya il y a un an. Après une période d'acclimatation, il s'est révélé avec quatre buts en neuf matchs avec l'équipe réserve, un troisième division autrichienne.

Auteur de 8 buts en 13 apparitions avec la sélection kenyanne, Ogam est "un attaquant gaucher, capable d’évoluer dans l’axe mais également sur les ailes", le présente le RFC Liège. L'une des prochaines coqueluches de Rocourt ? Ses première sorties en D1B seront intéressantes à suivre. Le joueur arrive sous la forme d'un prêt, le deal étant assorti d'une option d'achat.


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