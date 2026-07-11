MARCA souligne le geste élégant de Courtois après l'élimination des Diables Rouges au Mondial

Thibaut Courtois a vécu une soirée particulièrement amère, vendredi, avec les Diables Rouges, qui se sont inclinés face à l'Espagne, en quarts de finale du Mondial. Pour le gardien la déception était même encore plus forte.

Bien dans son match malgré un but encaissé en première mi-temps, Thibaut Courtois n'a pu terminer ce quart de finale contre l'Espagne. Il a ressenti une gêne pendant la rencontre et a indiqué qu'il ne parvenait plus à dégager normalement. Le dernier rempart du Real aurait pu rester entre les perches, mais le sélectionneur Rudi Garcia a finalement décidé de le remplacer par Senne Lammens, coupable sur le but victorieux de la "Furia Roja". Ce changement est dès lors devenu l'un des grands sujets de discussion après le match.

Depuis le banc, Thibaut Courtois a assisté impuissant à l'erreur de son remplaçant et a vu le rêve belge d'atteindre les demi-finales s'envoler dans les dernières minutes.

MARCA souligne la classe de Courtois

Pourtant, ce n'est pas seulement la blessure ou l'élimination qui ont été évoquées en Espagne. Le média espagnol MARCA a publié après la rencontre une vidéo montrant Thibaut Courtois se diriger vers les joueurs espagnols au coup de sifflet final afin de leur serrer la main.

Le média a accompagné la vidéo du message suivant : "Quand il perd, il serre la main. La classe de Courtois dans la défaite face à 'son deuxième pays'."



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Cette référence de MARCA est loin d'être anodine. Thibaut Courtois a construit une grande partie de sa carrière en Espagne, d'abord à l'Atlético de Madrid, puis au Real Madrid. Si c'est contre l'Espagne que son parcours en Coupe du monde s'est achevé, son attitude après le coup de sifflet final lui a tout de même valu les éloges de la presse espagnole.