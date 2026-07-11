Tout n'est pas perdu malgré l'élimination : Brandon Mechele annonce une belle nouvelle

Brandon Morren
Fabien Chaliaud et Brandon Morren
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Tout n'est pas perdu malgré l'élimination : Brandon Mechele annonce une belle nouvelle
Photo: © photonews

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Brandon Mechele ne reviendra pas en Belgique avec le reste du groupe. Après le match, le défenseur du Club de Bruges a immédiatement quitté Los Angeles à bord d'un avion. Et il avait une très belle raison de le faire.

Brandon Mechele et son épouse Caroline sont devenus les heureux parents de Célestine. Le bébé est arrivé plus tôt que prévu, puisque l'accouchement était normalement prévu pour le 20 juillet. Le défenseur a donc dû rapidement s'organiser après le quart de finale pour rentrer en Belgique.

Présent lors de l'accouchement ?

On ignore pour l'instant si le défenseur des Diables a finalement pu assister à la naissance de sa fille. Ce qui est certain, c'est qu'il a quitté le stade de Los Angeles plus rapidement que le reste de la délégation belge, juste après le match contre l'Espagne, afin de pouvoir rejoindre sa famille le plus vite possible.

Des émotions contrastées 

Pour Brandon Mechele, cette Coupe du monde se termine donc d'une manière particulière après une aventure intense. Sur le plan sportif, la déception était évidemment grande  après l'élimination. Le parcours de la Belgique s'est arrêté en quarts de finale, au terme d'une rencontre durant laquelle les Diables rouges ont longtemps cru espérer mieux.

À 33 ans, le défenseur du Club de Bruges a disputé sa première Coupe du monde et s'est imposé comme un élément important de la défense belge. Après l'élimination, il avait encore évoqué sur Instagram sa grande déception, mais aussi sa fierté et des "souvenirs pour la vie".

Un autre souvenir pour la vie

Ces souvenirs prennent désormais une toute autre dimension. Alors que l'histoire de Mechele avec la Coupe du monde se terminait, un chapitre encore plus beau a commençait dans sa sphère privée. 

Lire aussi… MARCA souligne le geste élégant de Courtois après l'élimination des Diables Rouges au Mondial

La paternité après Doku et... Fabian Ruiz

Brandon Mechele est donc le deuxième Diable rouge à connaître les joies de la paternité au cours de ce Mondial. Jeremy Doku était devenu père d'un petit garçon prénommé Praise, né à Londres. Il est le fruit de son union avec Shireen Raymond. Cet événement heureux a eu lieu en plein milieu de la Coupe du Monde, nécessitant un voyage urgent du joueur qui avait manqué le match contre l'Iran, officiellement pour maladie.

Lors du match d'hier, Fabian Ruiz, premier buteur de l'Espagne, a annoncé la naissance à venir de son enfant en mettant le ballon du match sous son maillot, en signe de ventre arrondi, et en mettant son pouce en bouche.

Ce Mondial avait décidément des allures de maternité.

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