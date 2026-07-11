Les coïncidences derrière le but de Charles De Ketelaere contre l'Espagne

En égalisant contre la "Roja" ce vendredi, Charles De Ketelaere n'a pas signé que son troisième but du tournoi, il a prolongé une étonnante coïncidence qui remonte à la Coupe du monde 1990.

Fortement critiqué, pas considéré comme un vrai 9 par beaucoup d'experts et de supporters, manquant de personnalité, Charles De Ketelaere a dû avoir les oreilles qui sifflent jusqu'à ce doublé contre les États-Unis en 1/8e de finale. Habitué à dézoner, lui qui évolue plus souvent à droite en club, le roi Charles a cette fois écouté les conseils de Romelu Lukaku, en étant plus présent dans la box, montrant qu'il savait y faire pour devancer les défenseurs adverses.

Déjà à égalité avec Eden Hazard

Contre l'Espagne, "CDK" a remis le couvert en devançant Pau Cubarsi sur un centre parfait de Timothy Castagne. Le petit prince de Varsenare plantait de la tête son troisième but du tournoi, dans un style que n'aurait pas renié la légende du Club de Bruges Jan Ceulemans. Il égalait aussi le total de buts en Coupe du monde d'un certain Eden Hazard, qui avait eu besoin de trois tournois pour y parvenir.

Mais surtout Charles De Ketelaere a réussi à faire sauter un verrou espagnol qui était resté fermé depuis le début de ce Mondial.

"CDK" prive Unai Simón d'un record

Le gardien espagnol Unai Simón avait réussi un Mondial exceptionnel jusqu'à ce vendredi. Invaincu lors de ses cinq premiers matches, il avait égalé le record établi en 1990 par l’Italien Walter Zenga, qui était lui aussi resté cinq rencontres consécutives sans encaisser le moindre but.

Sauf qu'en nombre de minutes, l'ancien gardien de la "Nazionale". Il n'avait été trompé qu'à la 67e minute de la finale, alors que le dernier rempart de la "Roja", qui défend les couleurs de l'Athletic Bilbao, a plié à la 41e sur la tête de Charles De Ketelaere.



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Comme un autre joueur de l'Atalanta

Mais la coïncidence surprenante que relève Sudinfo est la suivante. Le buteur argentin qui avait mis fin à l'invincibilité de Water Zenga se nommait Claudio Caniggia. Attaquant à la chevelure blonde comme celle de l'ancien sélectionneur de l'Équateur Sebastian Beccacece, il portait les couleurs de l'Atalanta lors de ce Mondial organisé en Italie. Une Atalanta où évolue aussi, depuis 2023, Charles De Ketelaere. Et la coïncidence ne s'arrête pas là puisque les deux hommes sont les seuls joueurs du club de Bergame à avoir secoué les filets en phase finale de Coupe du monde.

Mais désormais "CDK" est même officiellement le meilleur buteur de la "Dea" en Coupe du monde puisque Caniggia n'en avait marqué que deux lors de cette édition 1990. Il en marquera bien deux autres, quatre ans plus tard, tiens, tiens aux États-Unis, mais il avait entre-temps rejoint l'AS Roma.

Charles De Ketelaere a répondu aux critiques au meilleur moment