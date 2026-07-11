le Club de Bruges et le FC Barcelone parviennent à un accord sur un grand talent

Brandon Morren
Fabien Chaliaud et Brandon Morren
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le Club de Bruges et le FC Barcelone parviennent à un accord sur un grand talent
Photo: © photonews
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Jesse Bisiwu semble s'envoler en direction du Barça. Cela faisait un moment que le géant espagnol suivait le dossier, mais ce dernier est désormais entré dans sa phase décisive.

C'est le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri qui l'annonce sur X :  un accord total a été trouvé entre le FC Barcelone et le Club de Bruges.

Jesse Bisiwu a lui aussi donné son feu vert à un transfert en Catalogne. Il ne reste désormais plus que les dernières formalités à régler, notamment les démarches administratives et la visite médicale. Ce n'est qu'après cela que le transfert pourra être officialisé.

Pour le Club de Bruges, il s'agit d'un dossier particulier. Âgé d'à peine 18 ans, Jesse Bisiwu était déjà l'objet des convoitises de nombreux top clubs étrangers. Le FC Barcelone le suivait depuis un certain temps et voit en l'ailier belge un joueur au fort potentiel. Les "Blaugrana" souhaitaient boucler son arrivée dès maintenant, avant que d'autres clubs ne passent véritablement à l'action.

 

Lire aussi… Le FC Barcelone revient à la charge : le Club de Bruges réclame 10 millions d'euros pour son jeune talent

Sur le plan financier, un accord aurait désormais été trouvé, selon Sacha Tavolieri. Aucun montant précis n'a été communiqué, mais le transfert comprendrait des bonus liés aux performances ainsi qu'un pourcentage sur une future revente. Un élément qui pourrait s'avérer important pour le Club de Bruges si Bisiwu poursuit sa progression en Espagne. Ces derniers jours, il était question d'une offre de 10 millions d'euros, refusée par le club brugeois.

Il était sous contrat jusqu'en 2027

Jesse Bisiwu est encore sous contrat avec le Club de Bruges jusqu'en juin 2027. Le club disposait donc d'une certaine marge de négociation, même si un moment charnière approchait. Sans prolongation, le joueur serait entré dans sa dernière année, avec le risque de partir libre et gratuitement en juin prochain.

Selon Transfermarkt, le jeune ailier est actuellement évalué à 800.000 euros. Il compte pour l'instant une sélection avec les U19 belges et a également porté les couleurs de plusieurs équipes nationales de jeunes.

Il est fort probable que le FC Barcelone ait déjà élaboré un plan de développement pour lui, avec un passage par le Barça Atlètic et, éventuellement, une intégration à l'équipe première s'il s'adapte rapidement. Le Club de Bruges est ainsi sur le point de perdre un nouveau jeune talent, tout en s'assurant une certaine protection financière grâce aux bonus et au pourcentage à la revente. L'opération n'a pas encore été officialisée, mais tout indique que Bisiwu deviendra prochainement un joueur du FC Barcelone.

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