Présenté par Mons, il rejoint finalement Charleroi : "les lois en vigueur ont été respectées"



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Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! Présenté ce mercredi soir devant les supporters comme nouveau préparateur physique du RAEC Mons, Philip Garvo a finalement décidé de démissionner pour rejoindre le Sporting de Charleroi. Une décision qui surprend les Dragons.



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