Une légende de l'AC Milan devient directeur technique de l'Italie

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Une légende de l'AC Milan devient directeur technique de l'Italie
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Absente de la Coupe du monde pour la troisième édition consécutive, l'Italie doit reconstruire un château complètement en ruines. Elle vient d'annoncer le nom de son nouveau directeur technique et il s'agit d'un homme aux 126 sélections pour la "Squadra Azzurra".

La renaissance de l’Italie passera par deux figures emblématiques de l’AC Milan. Ardemment souhaité par le nouveau président de la Fédération italienne de football (FIGC), Giovanni Malagò, Paolo Maldini a accepté samedi de devenir le nouveau directeur technique de la "Nazionale". Une nomination symbolique pour une sélection en quête d’un nouveau souffle après sa troisième absence consécutive à une Coupe du monde, compétition qu'elle a remportée à quatre reprises.

Un champion du monde brésilien à ses côtés

L’ancien capitaine légendaire des "Rossoneri" ne sera pas seul dans cette vaste mission. Il sera épaulé par le Brésilien Leonardo, ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain et de l’AC Milan, qui rejoint la structure fédérale dans un rôle de conseiller. Le duo, marqué par une longue expérience au plus haut niveau, aura pour objectif de poser les bases du renouveau du football italien. Pour l'anecdote, lors du Mondial américain disputé en 1994, les deux hommes s'étaient affrontés dans une finale remportée par les "Divins Canaris" aux tirs au but.

Quel entraîneur ?

Un premier grand chantier attend déjà Paolo Maldini et Leonardo : désigner le prochain sélectionneur de la "Squadra Azzurra". Deux noms reviennent déjà avec insistance, tous deux déjà passés sur le banc de la sélection. Roberto Mancini, artisan du sacre européen de l’Italie en 2021, figure parmi les candidats privilégiés. Antonio Conte, connu pour son exigence et ses succès en club, est également cité comme une option crédible.

Selon les premières tendances, Mancini tiendrait toutefois la corde pour reprendre les rênes d’une équipe nationale qui cherche à retrouver son identité et son statut parmi les grandes puissances du football mondial.

Directeur technique à succès au Milan

Cette arrivée marque le retour de Paolo Maldini dans un rôle majeur dans le football italien après son passage remarqué à la direction technique de l’AC Milan, entre 2019 et 2023. L’ancien défenseur y avait participé à la reconstruction du club, couronnée par un titre de champion d’Italie en 2022, avant de quitter ses fonctions dans un contexte tendu.

Avec son aura, son expérience, - il a défendu les couleurs nationales à 126 reprises pour 7 buts -  et sa connaissance du très haut niveau, Maldini incarne désormais l’espoir d’un nouveau départ pour une "Nazionale" qui doit absolument retrouver son rang de grande nation du football mondial.

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