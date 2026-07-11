Une rencontre à un seul but : retrouvez le fil du match amical entre le Standard et les Francs Borains

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Une rencontre à un seul but : retrouvez le fil du match amical entre le Standard et les Francs Borains
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Troisième rencontre de préparation du Standard, qui affronte les Francs Borains ce samedi après-midi au SL16 Football Campus. Une rencontre à suivre sur Walfoot.be.

Loïc Woos

Le Standard s'impose sur le plus petit écart contre les Francs Borains

Troisième succès en autant de rencontres de préparation pour le Standard, qui s'impose 1-0 face aux Francs Borains grâce au seul et unique but de Gustav Mortensen, sur penalty. 

Les Rouches affronteront Dunkerque lors d'un mini-stage de quelques jours la semaine prochaine en France, puis défieront la Juventus le 25 juillet à Sclessin. Les joueurs de Vincent Euvrard gagnent en confiance dans cette préparation qui devient de plus en plus intense.

Loïc Woos

But pour le Standard après la pause fraicheur

But pour le Standard qui ouvre le score sur penalty. Centre de Mortensen, et pied dangereux qui touche l'épaule de Nguene dans la surface. Mortensen se charge de la conversion et envoie un obus qui frappe la barre, rebondit derrière la ligne puis remonte jusqu'au plafond du but. Imparable. 

Dans la foulée, les Francs Borains se sont procurés une belle occasion d'égaliser, mais il a fallu une belle parade de Dizdarevic sur la frappe d'Okumu. Il reste quinze bonnes minutes à jouer.

Loïc Woos

Le quatrième quart d'heure pour les Francs Borains

Les Francs Borains dominent ce premier quart d'heure de la seconde période contre la très jeune équipe du Standard, où Dierckx, Mortensen et Nguene jouent les rôles de cadres dans chaque ligne. Toujours pas de but, mais l'un ou l'autre ballon à négocier pour Belmin Dizdarevic, et pratiquement aucun pour Victor Swinnen.

Loïc Woos

Les compositions de la seconde période

Les compositions de la seconde période, qui vient de débuter : 

Standard : Dizdarevic - Dierckx, Kokora, Sy - Malamba, Makiese, Kalonji, Spoden, Mortensen - Nguene, Mitongo. 

Francs Borains : Swinnen - Bastian, Kari, Wasbauer, Francotte - Mateta, Ortel - Okumu, Wydra, Soye - Soladio

Loïc Woos

0-0 au repos, Tobias Mohr blessé

C'est la fin de la première période sur ce score de 0-0 entre le Standard et les Francs Borains. Les dernières minutes ont été marquées par le coup de coude, involontaire mais bien réel, de Raymond Asante sur Tobias Mohr. L'Allemand est resté au sol pendant deux minutes avant de quitter la pelouse. 

Le Standard a donc joué les deux dernières minutes à 10. Les Rouches ont montré de bonnes choses dans les vingt premières minutes, mais aussi beaucoup trop de déchet après la pause fraicheur. Onze changements seront réalisés par Vincent Euvrard pour la seconde période

Loïc Woos

Le Standard plus à la peine, petite alerte pour Ibe Hautekiet

Le Standard était meilleur avant la pause fraicheur qu'après. Les Rouches sont moins dangereux et concèdent deux ou trois pertes de balle dans leur camp. Dont une de Mohr, qui a provoqué une frappe contrée par Hautekiet, qui est ensuite resté au sol et s'est tenu le genou. Les soigneurs sont intervenus, et le défenseur a finalement pu remonter sur la pelouse. 

Le RFB s'est procuré un autre danger dans la foulée, tandis que le Standard vient enfin de se montrer dangereux au moment d'écrire ces lignes avec une passe de Nielsen et un bon appel d'Abid, signalé hors-jeu. Le score est toujours nul à cinq minutes du repos.

Loïc Woos

Les principes clairs du Standard de Vincent Euvrard

Le pressing dès la perte du ballon, le jeu vers l'avant des défenseurs centraux et les aller-retour des pistons Mohr/Fossey sont les clés du jeu du Standard face aux Francs Borains. 

Très libre entre les lignes, Adnane Abid s'est procuré une belle occasion sur un centre de Mohr et un contrôle de Nsimba, mais il a fallu la belle parade du gardien Noah Marec. Les Rouches dominent clairement cette rencontre et ne semblent plus très loin de l'ouverture du score alors que la pause fraicheur vient d'être sifflée.

Loïc Woos

Vincent Euvrard veut du pressing et du jeu vers l'avant

Vincent Euvrard met l'accent sur le pressing dans ces premières minutes, et ça a déjà fonctionné à quelques reprises. Le Standard encore un peu brouillon dans le dernier geste, mais au ballon. Euvrard ajuste beaucoup le placement de ses défenseurs centraux et leur demande de casser des lignes par la passe. 

Ibrahim Karamoko l'a fait après onze minutes et a trouvé Timothé Nkada, qui a dévié pour Bruny Nsimba. Il a fallu une belle sortie de Noah Marec, le portier du RFB, pour éviter le 1-0. Les Rouches se sont créés d'autres situations, mais celle-ci était la plus marquante du premier quart d'heure.

Loïc Woos

C'est parti entre le Standard et les Francs Borains

C'est parti entre le Standard et les Francs Borains ! Belle accolade entre Marco Ilaimaharitra et Dorian Dessoleil, les deux anciens coéquipiers, au coup d'envoi. 

Le onze des Francs Borains : Marec - Faucon, El Kaamouchi, Dessoleil, Monticelli - Asante, Mondele, Diliberto, Lavie - Mituljikic, Ali

Troisième rencontre de préparation du Standard, qui affronte les Francs Borains ce samedi après-midi au SL16 Football Campus. Une rencontre à suivre sur Walfoot.be.

Troisième rencontre de préparation pour le Standard, ce samedi (16h00). Après Verlaine (0-7) et Aubel (0-4), deux pensionnaires de D3 ACFF, les Rouches affrontent les Francs Borains, douzièmes de Challenger Pro League la saison dernière. Une rencontre qui se déroule finalement au SL16 Football Campus et à huis clos, la pelouse du Stade de la Géronstère, à Spa, ayant été jugée insuffisamment praticable pour la tenue de la rencontre.

En Vincent Euvrard aligne une équipe composée d'onze probables titulaires (à retrouver ci-dessous), en comptant évidemment les absences de Josué Homawoo et Laurens Goemaere (blessure), de Matthieu Epolo et Dennis Ayensa (congé après sélection), mais aussi de Dimitri Lavalée, Nayel Mehssatou, Bosko Sutalo, Mohamed El Hankouri, Steeven Assengue et du jeune Kelyan Kielo-Lezi, qui avait été appelé à Aubel pour pallier les absences.

Tous les joueurs précédemment cités sont en convalescence ou sont victimes d'un léger pépin physique, qui ne leur permet pas de disputer une rencontre, même amicale, mais qui ne devrait plus se prolonger au-delà de quelques jours. La nouvelle recrue des Rouches, Adrien Trouillet, n'est, elle, pas encore sur la feuille de match.

La composition du Standard pour son match amical contre les Francs Borains

Onze de la première période (3-5-2): Lucas Pirard - Henry Lawrence, Ibe Hautekiet, Ibrahim Karamoko - Marlon Fossey, Marco Ilaimaharitra, Casper Nielsen, Adnane Abid, Tobias Mohr - Bruny Nsimba, Timothé Nkada.

En deuxième période, c'est une équipe beaucoup plus jeune qui est attendue, avec le duo d'attaque qui n'aura pas joué la première période (Nguene-Mitongo), Gustav Mortensen et Daan Dierckx pour les encadrer. Suivez le déroulement de cette rencontre ici même, sur Walfoot.be.

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