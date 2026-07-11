Une rencontre à un seul but : retrouvez le fil du match amical entre le Standard et les Francs Borains



Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! Troisième rencontre de préparation du Standard, qui affronte les Francs Borains ce samedi après-midi au SL16 Football Campus. Une rencontre à suivre sur Walfoot.be.



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