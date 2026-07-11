Le contre-pressing, maître mot au Standard : l'analyse de Vincent Euvrard après le troisième succès amical

Avec un onze proche du noyau A en première période et une grande majorité de jeunes en seconde, le Standard a remporté son troisième match amical face aux Francs Borains. Les Rouches bouclent ainsi la première grande phase de leur préparation.

Avec beaucoup moins de buts que face à Verlaine (7) et Aubel (4), le Standard a remporté son troisième match de préparation face aux Francs Borains, ce samedi au SL16 Football Campus (1-0).

Un Standard à deux visages, au sens propre comme au figuré

Une rencontre disputée avec un onze qui ne devrait pas trop s'écarter du onze de la première journée de championnat en première période, puis la classe U23, voire U18, en seconde période, accompagnée de quelques "grands". Et cela s'est vu, comme l'a confirmé Vincent Euvrard à notre micro après la rencontre.

"Avant la pause, on a vu que beaucoup de joueurs avaient l'habitude d'évoluer ensemble, et à un certain niveau. Il y avait de la stabilité, de bonnes intentions, un bon contre-pressing contre un bloc bas des Francs Borains, qui était plus compact et laissait moins d'espace que nos deux précédents adversaires. On a eu quelques pertes de balle, mais c'était bien dans l'énergie et dans les intentions."

"En deuxième période, on voyait une équipe très jeune qui n'a pas trop l'habitude de jouer ensemble. Il y avait un petit manque d'automatismes dans le pressing et dans les possessions, et ils affrontaient une équipe de D1B, donc plutôt costaude pour eux. C'est un très bon apprentissage pour eux. On a cherché la manière d'avoir plus de contrôle dans le quatrième quart temps et c'était mieux."

Le contre-pressing, maître mot de cette rencontre

Un quatrième quart temps où les Rouches ont trouvé l'ouverture sur un penalty botté plein pot par Gustav Mortensen, après un pied de Maxime Bastian à la hauteur de l'épaule de Bernard Nguene dans la surface. Deux joueurs qui n'ont pas joué en première mi-temps afin d'équilibrer la seconde.





Dans cette rencontre, un principe clair de Vincent Euvrard s'est clairement fait ressentir, plus encore que lors des deux premiers matchs où le Standard avait tout le temps le ballon : le contre-pressing. "Press, press", n'a cessé d'haranguer le T1 des Rouches, malgré la trentaine de degrés et le soleil bien costaud tapant sur la tête de ses joueurs.

"Dans ce premier bloc de préparation avec les matchs contre Verlaine, Aubel et les Francs Borains, on savait qu'on aurait davantage le ballon, donc on a beaucoup travaillé les principes offensifs. Le contre-pressing va avec, pour éviter les contre-attaques. On l'a bien fait pendant ces deux semaines, on a abordé beaucoup de sujets et on se voit progresser dans ces domaines", nous a précisé l'entraîneur du Standard.

"On va désormais mettre davantage l'accent sur le jeu défensif avec ces matchs contre Dunkerque, qui est une top équipe de Ligue 2, et la Juventus. On va peut-être, par exemple, laisser parfois le ballon à Dunkerque et essayer de partir en contre-attaque, mais on aura aussi besoin de moments avec de la pression haute et de contre-pression dans leur camp."

Place au travail défensif avec, en point d'orgue, la Juventus

La première grande phase de la préparation, avec beaucoup de volume sur le plan physique et du travail offensif, se termine donc et va laisser place à la deuxième grande phase, basée sur l'intensité dans les efforts et la tactique défensive. Il restera quatorze jours après le match de gala contre la Juventus pour tout peaufiner avant la réception du Cercle de Bruges le 8 août à 18h15.

"Dans une préparation de six semaines, on veut toujours revenir sur tous les domaines du jeu et travailler dans les détails. Ici, on a su travailler les détails offensifs tout en n'oubliant pas les détails défensifs, car même si tu as le ballon pendant 70 % du temps, il y a toujours 30 % où tu défends."

"On travaillait plutôt offensivement, mais cela va changer avec l'arrivée d'adversaires plus forts. Cela ne veut pas dire que, tout d'un coup, contre Dunkerque, on va jouer en bloc bas dans notre camp et oublier tout ce qu'on a fait pendant ces deux premières semaines. Mais oui, on va désormais davantage travailler l'aspect défensif", a conclu Vincent Euvrard.