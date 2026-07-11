Norvège - Angleterre décalé ou reporté à cause d'une tempête tropicale ?

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Norvège - Angleterre décalé ou reporté à cause d'une tempête tropicale ?
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Un orage tropical pourrait menacer le coup d'envoi du quart de finale entre la Norvège et l'Angleterre. Mais pour l'heure, malgré la chaleur étouffante à Miami, on n'évoque encore aucun report. Une source basée sur place parle de quelques nuages, mais pas de pluie ou d'orage à l'horizon

Le calme avant la tempête. Pour l'heure, le n'est juste que gris au-dessus de Miami, mais il pourrait s'assombrir plus fortement alors que, dans deux heures, sera donné le coup d'envoi du quart de finale entre la Norvège et l'Angleterre au Hard Rock Stadium.

Un orage tropical fait l'objet de toutes les inquiétudes. Pour la première fois de ce Mondial, les conditions météorologiques font craindre que le match puisse réellement débuter à l'heure prévue. 

Hier encore, les Anglais et les Norvégiens ont pu s'entraîner sous un soleil radieux, mais depuis la nuit dernière et encore aujourd'hui, de sombres nuages d'orage accompagnés de pluie, d'éclairs et de tonnerre planent au-dessus de Miami. Des sources basées à Miami signalent en tout cas que ce vendredi soir, il y avait eu un petit orage de 30 minutes dans la ville floridienne. Mais pour l'heure, ce sont des images montrant un arbre qui s'est renversé et est tombé sur une voiture, qui circulent..

Des températures dépassant les 30 degrés

La température devrait atteindre environ 33°C au moment du match, dans des conditions marquées par une forte chaleur et une humidité élevée. Des conditions loin d'être idéales pour disputer un match d'une telle ampleur, d'autant plus que la température ressentie, à cause de l'humidité, serait encore nettement plus élevée.

Selon les données du National Weather Service, la probabilité de pluie est estimée à 33%, tandis que le risque d’orages reste limité, autour de 6%. La FIFA appliquera néanmoins son protocole habituel en cas de foudre détectée à proximité du stade, avec une interruption immédiate de la rencontre si nécessaire.

Le coup d'envoi est normalement prévu à 23 heures, heure belge, et pour l'instant, il est toujours maintenu à l'horaire prévu.

France-Irak avait été arrêté deux heures

Jusqu'à ce samedi, les reports et interruptions de matches liés aux conditions météorologiques ont été relativement limités durant cette Coupe du monde. Lors de la Coupe du monde des clubs, un an plus tôt, ce genre de situation avait été beaucoup plus fréquent. 

On se rappelera cependant que le match entre la France et l'Irak du 23 juin, disputé à Philadephie, avait été arrêté pendant deux heures et dix minutes, à la mi-temps. La législation en vigueur aux États-Unis prévoit que toute manifestation en extérieur peut être interrompue ou retardée si des éclairs sont détectés dans un rayon de 13 km.

Le coup d'envoi du 1/8e de finale entre le Mexique et l'Angleterre, disputé à Mexico, avait pour sa part été décalé d'une heure en vertu du même protocole.

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